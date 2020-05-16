Названы последствия бессимптомного течения COVID-19

Главный невролог Пироговского центра, доктор медицинских наук Олег Виноградов рассказал об осложнениях, которые могут возникнуть на фоне бессимптомного течения коронавируса. Об этом он поведал в беседе с изданием "360".

Специалист подчеркнул, что даже если зараженный человек чувствует себя хорошо, необходимо вызвать врача, но заранее предупредить его о наличии инфекции. Медик поможет определить по состоянию больного, нужно ли ему готовиться к возможным осложнениям или нет.

В случае, если инфекция протекает бессимптомно, последствия могут проявиться спустя пять или даже десять лет:

"Можно сравнить с футболистом, который играет матч. Его бьют по ногам — перелома нет. Он ходит, играет дальше. Но через какое-то время, тут зависит от того, насколько сильными были эти удары, может через пять, 10 лет у него начнутся дикие артрозы",

— сказал он.

Степень тяжести таких последствий будет зависеть от того, насколько серьезным было кислородное голодание тканей, а также насколько сильно пришлось трудиться иммунной системе, чтобы побороть вирус.

"Вот от этого зависит будущее осложнение, что будет через пять, 10 лет. Насколько это повлияет сейчас, сказать невозможно, потому что человечество впервые столкнулось с таким заболеванием",

— заключил он.