Назван самый тяжелый симптом коронавируса 

Назван самый серьезный симптом тяжелой формы коронавирусной инфекции. О нем рассказала телеведущая и врач Елена Малышева в очередном выпуске программы "Здоровье".
Специалист назвала самым серьезным симптомом одышку. По словам Малышевой, именно при наличии одышки пациенту необходима срочная госпитализация.
Одышкой считается учащенное дыхание на фоне тягостного недостатка воздуха.
Об иных проявлениях заболевания рассказал главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов. Он отметил, что для тяжелой формы также характерны такие проявления как температура свыше 38,5 градусов Цельсия и кашель.
Ранее "Рамблер" писал, что медики назвали средний инкубационный период коронавируса.