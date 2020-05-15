Назван средний инкубационный период коронавируса 

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По словам Вероники Скворцовой, средний инкубационный период коронавируса составляет пять — пять с половиной дней.

"Он не один-два дня, как при других острых респираторных вирусных инфекциях, но тем не менее, как правило, это до недели. Тем не менее, действительно, достаточно у большого числа инфицированных инкубационный период до 14 и даже до 20 дней. Это определяется состоянием иммунной системы человека", — заявила глава ФМБА.

Кроме того, Вероника Скворцова рассказала, что чаще всего заражаются коронавирусом люди со ІІ группой крови. Меньше всего больных COVID-19 c с четвертой группой крови.

Ситуация по приросту новых случаев в России, по словам главы ФМБА, является относительно стабильной. Уменьшается число госпитализаций.

Что касается лекарства от коронавируса, сейчас на базе четырех ведущих центров ФМБА проводят клиническое исследование препарата "Мефлохин". Вероника Скворцова заявила, что к концу первой недели его приема 70 процентов пациентов излечивались от COVID-19.