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Назван средний инкубационный период коронавируса 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Назван средний инкубационный период коронавируса
Фото: depositphotos.com
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, сколько длится средний инкубационный период коронавируса. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.
По словам Вероники Скворцовой, средний инкубационный период коронавируса составляет пять — пять с половиной дней.
"Он не один-два дня, как при других острых респираторных вирусных инфекциях, но тем не менее, как правило, это до недели. Тем не менее, действительно, достаточно у большого числа инфицированных инкубационный период до 14 и даже до 20 дней. Это определяется состоянием иммунной системы человека", — заявила глава ФМБА.
Кроме того, Вероника Скворцова рассказала, что чаще всего заражаются коронавирусом люди со ІІ группой крови. Меньше всего больных COVID-19 c с четвертой группой крови.
Ситуация по приросту новых случаев в России, по словам главы ФМБА, является относительно стабильной. Уменьшается число госпитализаций.
Что касается лекарства от коронавируса, сейчас на базе четырех ведущих центров ФМБА проводят клиническое исследование препарата "Мефлохин". Вероника Скворцова заявила, что к концу первой недели его приема 70 процентов пациентов излечивались от COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал, что 10 598 новых случаев коронавируса выявлено в РФ.
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Коронавирус , Вероника Скворцова , Федеральное медико-биологическое агентство , ИТАР-ТАСС
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