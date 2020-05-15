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10 598 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 2 часа назад
В России зафиксировано 10 598 новых случаев коронавируса в 85 регионах. 42,5% из них не имели клинических проявлений болезни.
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Кроме того, за последние сутки зафиксировано 113 летальных исходов, 4696 человек полностью выздоровели.
Всего по состоянию на 15 мая в России выявлено 262 843 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Москве начинают бесплатно проверять антитела к коронавирусу.
Коронавирус , Видео
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