В РФ стартует бесплатная проверка антител к COVID-19

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В российской столице уже установили автоматические анализаторы крови, которые способны выявить антитела к COVID-19. Массовое бесплатное тестирование начнется с 15 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки. Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы — массовой и бесплатной" — говорится в сообщении на сайте градоначальника.

По словам директора Института молекулярной биологии Александра Макарова, чьи слова приводит ТАСС, отечественный тест на выявление антител к SARS-CoV-2 признан по результатам испытаний одним из лучших в мире.

Руководитель ссылается на американское исследование эффективности данных систем, в котором российский тест занял "хорошее место, первое-второе поделил".

Отмечается, что российская разработка выявляет антитела у 99 из 100 переболевших пациентов.