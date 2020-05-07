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Раскрыта тайна болезней, превращающих мозг в губку 

Стелла Шмель 17 часов назад
Раскрыта тайна болезней, превращающих мозг в губку
Фото: depositphotos.com
Стали известны причины, по которым возникают прионные заболевания мозга. Как выяснили ученые из Университета Массачусетса в Амхерсте, главную роль в развитии недуга играют "семена" нуклеации. Это так называемые кластеры молекул, которые образуются, когда прионные белки вступают в связь друг с другом и меняют свою форму. Из-за чего возникает стабильный молекулярный агрегат, называемый амилоидом. Уничтожить обычными средствами его невозможно.
В основе болезни лежит неверное свертывание прионного белка PrP. Из-за этого возникает трехмерная структура, способствующая неправильному свертыванию других белковых молекул.. В итоге в тканях нервной системы появляются микроскопические отверстия, из-за чего мозг становится похожим на губку.
Ученые считают, что их исследование поможет разработать новые подходы к терапии прионных болезней, которые будут основаны на изменении размеров "семян" нуклеации.
Ранее "Рамблер" писал, что в России разработали тест для диагностики рака по воздуху.
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