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Врачи впервые смогли заморозить и разморозить человека 

Рамблер 2 часа назад
Врачи впервые оживили замороженного человека
Фото: Кадр из фильма "Коматозники"
Специалисты впервые смогли успешно заморозить и разморозить человека. Процедуру провели в медицинском центре Университета Мэриленд в Балтиморе.
Тело пациента охладили до 15 градусов Цельсия, а кровь заменили на холодный соляной раствор. Сердце человека перестает биться, а мозг приостанавливает работу. Специалисты заявили, что в таком состоянии человек может находиться не более двух часов. Врачи не знают, что будет с человеком при более длительной заморозке, но уже планируют посвятить этому одно из своих следующих исследований.
Специалисты считают, что это очень поможет работе врачей. У них будет время спасти пациента, который уже находится на грани смерти.
Подробно данные об исследовании направят в публикацию в 2020 году.
Ранее "Рамблер" писал, можно ли вернуть человека к жизни после заморозки.
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Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
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