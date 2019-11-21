Врачи впервые оживили замороженного человека

Врачи впервые смогли заморозить и разморозить человека

Специалисты впервые смогли успешно заморозить и разморозить человека. Процедуру провели в медицинском центре Университета Мэриленд в Балтиморе.

Тело пациента охладили до 15 градусов Цельсия, а кровь заменили на холодный соляной раствор. Сердце человека перестает биться, а мозг приостанавливает работу. Специалисты заявили, что в таком состоянии человек может находиться не более двух часов. Врачи не знают, что будет с человеком при более длительной заморозке, но уже планируют посвятить этому одно из своих следующих исследований.

Специалисты считают, что это очень поможет работе врачей. У них будет время спасти пациента, который уже находится на грани смерти.

Подробно данные об исследовании направят в публикацию в 2020 году.