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Можно ли вернуть человека к жизни после заморозки 

Рамблер 3 часа назад
Почему нельзя оживить человека после заморозки
Фото: Кадр из фильма "Чужой"
Не так давно заморозка людей казалась нам чем-то фантастическим. Да, в кино героев запросто замораживали, а затем через несколько десятков лет с легкостью вновь возвращали к жизни. Но в реальной жизни представить себе такое не получалось.
Теперь же с развитием новых технологий, появляются новые возможности. В частности, крионика — технология охлаждения тел людей и животных до сверхнизких температур, чтобы в будущем можно было их разморозить. Но работает ли в действительности этот метод? Об этом рассказывает «Рамблер».
В наши дни существуют компании, которые предлагают, как в кино, замораживать тела, чтобы в будущем иметь возможность «воскреснуть». Охлаждать тела до необходимых температур ученые научились, но вот технологии «оживления» после заморозки пока, увы, не существует.
Сложности для «воскрешения» провоцирует человеческая кровь. Замерзая, она превращается в кристаллы, которые пронизывают стенки капилляров. При разморозке человек просто погибнет от внутреннего кровоизлияния.
Специалисты, стараясь предотвратить эту проблему, вводят в кровеносную систему специальные химические вещества, уменьшающие повреждение тканей во время размораживания.
Кстати, крионисты часто предлагают заморозить лишь голову человека, а именно мозг, считая, что в будущем легко можно будет вырастить новое тело, а в мозге содержится вся информация о «прошлой» жизни, а потому приоритет нужно отдавать именно ему.
И хотя на сегодняшний день современные технологии не в состоянии вернуть к жизни замороженных людей, нет никаких доказательств того, что это вообще невозможно и не будет возможно в ближайшем будущем.
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Комментарии15 
Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
Наука
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