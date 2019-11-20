Ученые: Люди могут нормально жить даже с половиной мозга

Калифорнийские ученые выяснили, что даже с половиной мозга человек может нормально жить. Несмотря на удаление одного из полушарий, люди остаются дееспособными за счет более прочных нейронных связей.

Эксперты провели исследование, пригласив в качестве испытуемых шесть взрослых людей, которым в детстве удалили половину мозга, чтобы вылечить эпилепсию.

Ученые использовали МРТ, чтобы измерить кровоток в семи областях мозга, отвечающих за зрение, внимание и движение. Так, исследователи заметили, что когда активность в одной части мозга сменяются активностью в другой области, они взаимодействуют друг с другом и обмениваются информацией. Это является признаком крепких нейронных связей, которые, в свою очередь, говорят о здоровом мозге.

По итогу эксперимента стало понятно, что у всех испытуемых все семь областей мозга функционировали нормально.