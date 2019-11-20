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Ученые: Люди могут нормально жить даже с половиной мозга 

Рамблер 2 часа назад
Калифорнийские ученые выяснили, что даже с половиной мозга человек может нормально жить. Несмотря на удаление одного из полушарий, люди остаются дееспособными за счет более прочных нейронных связей.
Эксперты провели исследование, пригласив в качестве испытуемых шесть взрослых людей, которым в детстве удалили половину мозга, чтобы вылечить эпилепсию.
Ученые использовали МРТ, чтобы измерить кровоток в семи областях мозга, отвечающих за зрение, внимание и движение. Так, исследователи заметили, что когда активность в одной части мозга сменяются активностью в другой области, они взаимодействуют друг с другом и обмениваются информацией. Это является признаком крепких нейронных связей, которые, в свою очередь, говорят о здоровом мозге.
По итогу эксперимента стало понятно, что у всех испытуемых все семь областей мозга функционировали нормально.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о неожиданных симптомах рака мозга.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Наука , Видео
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