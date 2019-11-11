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Ученые создали ткань-датчик для анализа пота на биомаркеры 

Рамблер 9 часов назад
Создана ткань-датчик для анализа пота на болезни
Фото: depositphotos.com
Китайские ученые создали и протестировали ткань-сенсор для анализа пота. Этим занимались профессор Вэнья Хэ (Wenya He) с коллегами из Университета Цинху.
Так, ученые создали из шелковых волокон и наночастиц графита особый электрохимический сенсор, который будет "собирать и анализировать" пот человека на различные показатели.
Пористая структура ткани позволяет сенсору эффективно "принимать" пот и проверять его на такие показатели, как концентрация в организме аскорбиновой и мочевой кислот, глюкозы, лактата, содержание ионов калия и натрия.
Ученые проверили, насколько эффективно сенсор определяет содержание глюкозы в крови добровольцев, которые занимались на велотренажерах. Оказалось, что данные ткани-датчика совпали с показателями более точного хроматографического анализа.
Эксперты отмечают, что новый метод особенно поможет больным сахарным диабетом. Кроме того, такой сенсор поможет определять по биомаркерам развитие различных болезней без традиционного анализа крови.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые нашли новый метод для остановки распространения рака.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Наука
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