Создана ткань-датчик для анализа пота на болезни

Ученые создали ткань-датчик для анализа пота на биомаркеры

Китайские ученые создали и протестировали ткань-сенсор для анализа пота. Этим занимались профессор Вэнья Хэ (Wenya He) с коллегами из Университета Цинху.

Так, ученые создали из шелковых волокон и наночастиц графита особый электрохимический сенсор, который будет "собирать и анализировать" пот человека на различные показатели.

Пористая структура ткани позволяет сенсору эффективно "принимать" пот и проверять его на такие показатели, как концентрация в организме аскорбиновой и мочевой кислот, глюкозы, лактата, содержание ионов калия и натрия.

Ученые проверили, насколько эффективно сенсор определяет содержание глюкозы в крови добровольцев, которые занимались на велотренажерах. Оказалось, что данные ткани-датчика совпали с показателями более точного хроматографического анализа.

Эксперты отмечают, что новый метод особенно поможет больным сахарным диабетом. Кроме того, такой сенсор поможет определять по биомаркерам развитие различных болезней без традиционного анализа крови.