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Ученые объяснили, почему люди верят в дьявола 

Рамблер 11 часов назад
Ученые объяснили, почему люди верят в дьявола
Фото: depositphotos.com
Группа ученых из разных стран пришла к выводу, что вера людей в сверхестественное, в том числе в дьявола, напрямую связана с распространением инфекционных заболеваний.
Моральный витализм — убежденность, что здоровье зависит от сил добра и зла, по мнению ученых, распространялся за счет различных эпидемий вроде чумы. К тому же сторонники морального витализма действительно реже страдали от заболеваний, и их иммунитет был куда более выносливым.
Чтобы доказать это, исследователи собрали данные нескольких тысяч студентов из разных стран и проанализировали их "веру в дьявола". В ходе анализа связь между верой в "нечистую силу" и поведением, защищающим от инфекций, стала очевидна.
Таким образом, ученые сошлись на том, что несколько веков назад народные суеверия действительно помогали людям защищать себя от патогенов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, какие инфекции можно подхватить через грязные руки.
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Теги:
Наука
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