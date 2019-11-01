Ученые объяснили, почему люди верят в дьявола

Группа ученых из разных стран пришла к выводу, что вера людей в сверхестественное, в том числе в дьявола, напрямую связана с распространением инфекционных заболеваний.

Моральный витализм — убежденность, что здоровье зависит от сил добра и зла, по мнению ученых, распространялся за счет различных эпидемий вроде чумы. К тому же сторонники морального витализма действительно реже страдали от заболеваний, и их иммунитет был куда более выносливым.

Чтобы доказать это, исследователи собрали данные нескольких тысяч студентов из разных стран и проанализировали их "веру в дьявола". В ходе анализа связь между верой в "нечистую силу" и поведением, защищающим от инфекций, стала очевидна.

Таким образом, ученые сошлись на том, что несколько веков назад народные суеверия действительно помогали людям защищать себя от патогенов.