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Какие инфекции можно подхватить через грязные руки 

Рамблер 1 час назад
В России 15 октября уже в 11 раз отмечают Всемирный день чистых рук. Грязные руки могут стать причиной появления огромного количества болезней. Каких именно — подробнее в материале "Рамблера".

Глисты

Гельминтозом можно заразиться, погладив больную глистами кошку или собаку. Именно поэтому крайне важно мыть руки после прогулки с животным и после любого контакта с ним.
Дети наиболее восприимчивы к инфекциям, но взрослые также могут заразиться гельминтозом. Яйца глистов попадают в организм через грязные руки. Поначалу заболевание никак себя не проявляет, но затем глисты размножаются и тогда симптомы появляются самые разнообразные: повышенная утомляемость, тошнота, головные боли, запор или, наоборот, диарея. Вывести гельминтов из организма непросто, лечение требует времени. Поэтому так важно регулярно мыть руки и обрабатывать животных от паразитов регулярно.

Конъюктивит

Достаточно потереть глаза грязными руками, чтобы занести инфекцию. У зараженного начинается зуд, боязнь света, неприятные болевые ощущения в глазу, а также покраснение и слезотечение.

Кишечные инфекции

К таким инфекциям относят множество малоприятных заболеваний — брюшной тиф, ротавирусная инфекция, дизентерия и многие другие. У зараженного этими недугами человека начинается сильная диарея, тошнота. Некоторые из этих заболеваний могут привести к обезвоживанию организма, что само по себе смертельно опасно. Это еще раз доказывает, что частое мытье рук само по себе служит отличной защитой от многочисленных заболеваний, которые легче предупредить, чем вылечить.
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Болезни и лекарства , Видео
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