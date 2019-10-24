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Ученые обнаружили вещество, способное замедлить старение 

Рамблер 6 часов назад
Французские ученые нашли вещество, которое может отсрочить процессы старения организмы. Такое исследование провели специалисты из Института Пастера и Национального центра научных исследований Франции.
Выводы они сделали при эксперименте на мышах, у которых проверили свойства факторов дифференциации белка GDF11.
Исследования показали, что этот белок имитирует эффект от низкокалорийных диет, которые способны предотвратить сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Кроме того, вещество активизирует "производство" новых нейронов в головном мозге.
При этом мыши, получавшие GDF11, теряли в весе даже при неизменном аппетите. Соответственно ученые высказали предположение, что белок можно использовать и для лечения ожирения.
Ранее "Рамблер" писал о том, что ученые объяснили фатальную опасность спиртного.
Наука , Видео
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