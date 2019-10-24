Ученые обнаружили вещество, способное замедлить старение

Французские ученые нашли вещество, которое может отсрочить процессы старения организмы. Такое исследование провели специалисты из Института Пастера и Национального центра научных исследований Франции.

Выводы они сделали при эксперименте на мышах, у которых проверили свойства факторов дифференциации белка GDF11.

Исследования показали, что этот белок имитирует эффект от низкокалорийных диет, которые способны предотвратить сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Кроме того, вещество активизирует "производство" новых нейронов в головном мозге.

При этом мыши, получавшие GDF11, теряли в весе даже при неизменном аппетите. Соответственно ученые высказали предположение, что белок можно использовать и для лечения ожирения.