Ученые объяснили фатальную опасность спиртного

Ученые выяснили и доказали, что употребление спиртного ведет к необратимым изменениям в мозге, которые еще больше усиливают алкогольную зависимость и увеличивают риск рецидива даже после лечения от нее.

Соответствующее исследование провели ученые Университета Пенсильвании и Медицинской школы Икан в Маунт-Синай (США).

Исследователи проверили свою теорию на мышах. Выяснилось, что при распаде спирта в печени образуется ацетат, который затем перемещается в центр обучения в мозге и влияет на активность определенных белков.

Именно эти специфичные белки являются эпигенетическими факторами и играют важную роль в регуляции некоторых генов.

Через некоторые время грызуны, участвующие в эксперименте, стали более восприимчивыми к сигналам, связанным с употреблением спиртного.

Получается, что чем больше спиртного поступает в организм животного, тем больше оно от него зависимо.