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Ученые объяснили фатальную опасность спиртного 

Рамблер 2 часа назад
Ученые выяснили и доказали, что употребление спиртного ведет к необратимым изменениям в мозге, которые еще больше усиливают алкогольную зависимость и увеличивают риск рецидива даже после лечения от нее.
Соответствующее исследование провели ученые Университета Пенсильвании и Медицинской школы Икан в Маунт-Синай (США).
Исследователи проверили свою теорию на мышах. Выяснилось, что при распаде спирта в печени образуется ацетат, который затем перемещается в центр обучения в мозге и влияет на активность определенных белков.
Именно эти специфичные белки являются эпигенетическими факторами и играют важную роль в регуляции некоторых генов.
Через некоторые время грызуны, участвующие в эксперименте, стали более восприимчивыми к сигналам, связанным с употреблением спиртного.
Получается, что чем больше спиртного поступает в организм животного, тем больше оно от него зависимо.
Ранее "Рамблер" писал о неожиданной опасности алкоголя.
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Болезни и лекарства , Видео , Новости
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