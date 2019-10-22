В России состоялось ежегодное вручение премии ВРАЛ — «врунической академии лженаук». Необычная премия учреждена сайтом «Антропогенез.ру» и Фондом «Эволюция» и призвана обратить внимание общественности на псевдоврачей и лжеученых, которые продвигают свою "науку" в массы.
В этом году премию "Почетный академик ВРАЛ" получила популярный блогер Наталья Зубарева, на чей профиль в Instagram уже подписаны около 2,5 миллиона пользователей.
На сайте премии женщину представили неоднозначно.
«Врач-терапевт, называющая себя также эндокринологом, диетологом, детским диетологом и спортивным нутрициологом, автор псевдонаучных книг, продающихся огромными тиражами, рассказывающая своим подписчикам о таких опасностях, как дырявый кишечник, токсичные дезодоранты, зубная паста и пластиковая посуда», — говорится о Зубаревой на сайте.
Кроме Зубаревой в финал вышли инстаграм-блогер Екатерина Филатова («Katia Txi») и автор псевдоисторических книг Николай Стариков.
Победителя выбирали 12 членов жюри, которыми стали известные ученые и популяризаторы науки.
Ранее "Рамблер" писал о том, что врачи помогут россиянам без их согласия.