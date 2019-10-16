Почему сердце никогда не устает

Сердце играет в организме человека особую роль: это мышечный орган, который ни на минуту не перестает сокращаться и работает постоянно. В среднем сердце совершает 35 000 000 сокращений за один год.

Обычно мышцы начинают утомляться, когда клеткам не хватает кислорода, снижается выработка молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), которая дает энергию, и накапливаются не полностью окисленные вещества. А кроме того, сильно сокращается запас нейромедиаторов, которые служат проводниками импульсов от нейронов к мышцам.

В клетках сердечной мышцы достаточное количество митохондрий, которые занимаются воспроизводством АТФ, при этом через сердце проходит вся кровь, а это значит нет недостатка кислорода и не накопления продуктов метаболизма, так как они выводятся с кровотоком. При этом сердце самостоятельно способно вырабатывать и проводить импульсы без участия нейромедиаторов и нейронов.