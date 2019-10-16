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Почему сердце никогда не устает 

Рамблер 4 часа назад
Почему сердце никогда не устает
Фото: depositphotos.com
Сердце играет в организме человека особую роль: это мышечный орган, который ни на минуту не перестает сокращаться и работает постоянно. В среднем сердце совершает 35 000 000 сокращений за один год.
Обычно мышцы начинают утомляться, когда клеткам не хватает кислорода, снижается выработка молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), которая дает энергию, и накапливаются не полностью окисленные вещества. А кроме того, сильно сокращается запас нейромедиаторов, которые служат проводниками импульсов от нейронов к мышцам.
В клетках сердечной мышцы достаточное количество митохондрий, которые занимаются воспроизводством АТФ, при этом через сердце проходит вся кровь, а это значит нет недостатка кислорода и не накопления продуктов метаболизма, так как они выводятся с кровотоком. При этом сердце самостоятельно способно вырабатывать и проводить импульсы без участия нейромедиаторов и нейронов.
Ранее "Рамблер" писал, какие признаки говорят о том, что пора проверить сердце.
Работает ли гомеопатия на самом деле
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