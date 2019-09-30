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3 признака, что вам пора проверить сердце 

Рамблер 2 часа назад
Почти треть смертей в мире происходит из-за проблем с сердцем и сосудами. Однако значительную часть летальных исходов можно было бы избежать, если бы пациент вовремя обратил внимание на симптомы. Вот некоторые не самые очевидные из них.

Одышка и усталость

Если раньше вы спокойно доходили до ближайшего магазина, а сейчас несколько раз останавливаетесь на полпути, чтобы перевести дух, — это тревожный сигнал. Одышка, возникающая после стандартного набора физических упражнений, который раньше давался без проблем, также не сулит ничего хорошего. Она может быть симптомом многих серьезных заболеваний — от стенокардии до сердечной недостаточности.

Боль за грудиной

Еще один признак стенокардии — боль или ощущение сжатия за грудиной при ходьбе. Если раньше вам удавалось беспрепятственно подниматься на пятый этаж, а теперь приходится останавливаться из-за неприятных ощущений, — немедленно обратитесь к врачу.

Отеки ног

Когда сердцу не удается справляться с нагрузкой, у человека развивается сердечная недостаточность. А она нередко проявляется в виде отекших ног. Многие обычно игнорируют данный симптом, воспринимая его как варикозное расширение вен. Но если вечером на ногах регулярно остаются следы от резинки носков, — это очевидный признак отеков и повод проконсультироваться с врачом.
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Болезни и лекарства , Видео
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