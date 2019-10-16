Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам будут пересаживать органы животных 

Рамблер 3 часа назад
В ближайшие годы в России появятся генетически модифицированные животные, чьи органы будут специально выращивать для последующей трансплантации людям. Над проектом будут работать специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) и китайские ученые.
У генетически выведенных животных будут человеческие гены, благодаря чему люди получат максимально подходящий для себя материал. Организм человека не воспримет его как чужеродный, а иммунитет не станет отвергать.
Сообщается, что на первом этапе ученые перестроят геном свиньи, а затем эту же работу проведут с яванскими макаками. В МФТИ рассказали, что уже удалось получить более десяти линий гуманизированных свиней, который содержат необходимые модификации в геноме. Однако пока их будут применять для тестирования новых лекарств.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как ученые пересадят человеку свиное сердце.
Наука , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы 5 ранних симптомов рака кишечника
Названы 5 ранних симптомов рака кишечника
О каких болезнях рассказывают прыщи на лице
О каких болезнях рассказывают прыщи на лице
Медики рассказали об опасности анестезии
Медики рассказали об опасности анестезии1
Зуб мудрости: удалить или оставить
Зуб мудрости: удалить или оставить
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства121
Видео
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
14:03
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
Болезни и лекарства
Есть ли польза в гомеопатии
19:19
Есть ли польза в гомеопатии
Народная медицина
Как правильно лечить простуду
06:36
Как правильно лечить простуду
Болезни и лекарства
О чем говорят возникающие без причины синяки
03:11
О чем говорят возникающие без причины синяки
ЗОЖ
В России пополнится список жизненно важных лекарств
01:36
В России пополнится список жизненно важных лекарств
Новости
Как справиться с вросшими ногтями
04:41
Как справиться с вросшими ногтями
ЗОЖ
5 привычек, которые портят зрение
04:35
5 привычек, которые портят зрение
ЗОЖ
Названо число россиян с расстройствами психики
00:46
Названо число россиян с расстройствами психики
Новости
Как помочь себе при боли в суставах
03:38
Как помочь себе при боли в суставах
Народная медицина
Как быть, если защемило нерв в спине
07:16
Как быть, если защемило нерв в спине
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение