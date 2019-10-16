Россиянам будут пересаживать органы животных

В ближайшие годы в России появятся генетически модифицированные животные, чьи органы будут специально выращивать для последующей трансплантации людям. Над проектом будут работать специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) и китайские ученые.

У генетически выведенных животных будут человеческие гены, благодаря чему люди получат максимально подходящий для себя материал. Организм человека не воспримет его как чужеродный, а иммунитет не станет отвергать.

Сообщается, что на первом этапе ученые перестроят геном свиньи, а затем эту же работу проведут с яванскими макаками. В МФТИ рассказали, что уже удалось получить более десяти линий гуманизированных свиней, который содержат необходимые модификации в геноме. Однако пока их будут применять для тестирования новых лекарств.