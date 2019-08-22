Как ученые пересадят человеку свиное сердце

Медицина не перестает удивлять обычного человека. Многие никак не могли поверить в чудо, когда в 2011 году российский хирург Лео Бокерия пересадил человеку клапан свиного сердца. Тогда специально для 25-летней пациентки с серьезной патологией вырастили свинью с биопротезом, а потом «подогнали» сердечные ткани животного нужным образом.

Такая операция была первой в мире. Однако сейчас британский хирург Терренс Инглиш, впервые выполнивший пересадку сердца в своей стране, сделал новое заявление.

До конца 2019-го медик вместе с учеником пересадят пациенту свиную почку с модифицированными генами.

«Если результат ксенотрансплантации будет удовлетворительным при пересадке свиных почек человеку, то вполне вероятно, что в течение нескольких лет дело дойдет и до сердец. Если это сработает с почкой, то может сработать с сердцем», — объяснил ученый.

Так, британские медики попробуют пересадить человеку свиное сердце уже в течение трех лет.

Дело в том, что в стране не хватает донорских органов. Так, сердца сейчас ожидают 280 пациентов. Поэтому использование органов животных значительно облегчило бы ситуацию.

При этом свиней выбрали главными кандидатами на донорство, потому как они имеют схожие с человеком размеры и строение органов.