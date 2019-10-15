Открыт новый способ борьбы с раком

Американские ученые предложили новый метод борьбы с раковыми заболеваниями. Результаты экспериментов опубликованы в пресс-релизе на портале EurekAlert!.

Специалисты Йельского университета в США опробовали новый способ лечения на лабораторных мышах. Суть метода заключается в активации иммунной системы. Благодаря такой терапии у мышей уменьшились злокачественные опухоли, в том числе одни из самых опасных — меланома, трижды негативный рак молочной железы и рак поджелудочной железы.

В этой системе лечения, которую назвали MAEGI сочетаются две технологии: генная терапия с помощью обезвреженных вирусов и редактирование генов CRISPR. Сначала отмечаются десятки тысяч генов, связанных с раковыми клетками, а затем их начинает уничтожать иммунная система.

В ближайшее время ученые планируют провести исследования на людях.