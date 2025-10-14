Создан суперантибиотик для пожилых

Препарат EVG7 прошёл испытания на мышах и доказал свою эффективность против С. difficile. Это стойкая кишечная бактерия, которая выделяет опасный для здоровья токсин, вызывающий диарею. Особенно опасна С. difficile для пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.

© ArtMarie/iStock.com

Коварство бактерии в что, что она часто даёт рецидивы даже после успешного лечения. Это происходит потому, что патоген оставляет споры, которые со временем трансформируются и снова провоцируют инфекцию.

Традиционно кишечные инфекции, вызванные С. difficile, лечат ванкомицином. Однако он убивает не только С. difficile, но и другие полезные бактерии. К тому же, к нему постепенно вырабатывается устойчивость. Новый антибиотик представляет собой модифицированный вариант ванкомицина, но в несколько раз сильнее, поэтому для лечения можно использовать низкие дозировки. Это позволяет сохранить полезную микрофлору кишечника, и при этом не дать остаточным спорам превратиться во вредоносные бактерии. В опытах с мышами хватило минимальной дозы, чтобы остановить инфекцию и не получить рецидив.

Кроме того, EVG7 менее склонен к формированию устойчивости. В условиях растущей резистентности бактерий к лекарствам это особенно важно. Накануне ВОЗ опубликовала глобальный отчёт о надзоре за устойчивостью к антибиотикам за 2025 год. Согласно этим данным, каждая шестая бактериальная инфекция в мире уже не реагирует на существующее лечение. Резистентность к антибиотикам за пять лет выросла на 40%.

Беспокойство вызывают 8 распространенных патогенов: Acinetobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Salmonella spp., Shigella spp., Staphylococcus aureus и Streptococcus pneumoniae. Они часто встречаются в медицинской практике и устойчивость к ним формируется быстрее всего.

Чтобы остановить этот процесс, нужны не только новые препараты, но и контроль за их применением. ВОЗ призывает медицинское сообщество не назначать антибактериальные препараты без строгих показаний, а пациентов — доводить курс лечения до конца.