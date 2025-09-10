8 препаратов, с которыми нельзя пить кофе

Кофе — любимый многими утренний ритуал и источник бодрости. Вместе с некоторыми лекарствами он может свести на нет пользу лечения или усилить нежелательные эффекты. Разобрались, какие препараты нельзя совмещать с кофе и почему.

Как кофе мешает работе лекарств

Исследователи выделяют несколько основных механизмов:

Изменение всасывания. Кофе повышает кислотность желудочного сока. Это влияет на растворение таблеток и скорость их прохождения по пищеварительному тракту. В результате часть препаратов усваивается хуже.

Образование комплексов. Кофеин может связываться с молекулами некоторых лекарств. Такие комплексы хуже всасываются в кишечнике. Это особенно важно для препаратов железа и тироксина.

Конкуренция за ферменты. В печени кофеин расщепляет фермент CYP1A2. С тем же ферментом «соревнуются» антидепрессанты, нейролептики, мелатонин и другие препараты. Когда нагрузка на фермент слишком велика, лекарства медленнее выводятся из организма и риск побочных эффектов возрастает.

Дополнительная стимуляция. Кофеин сам по себе активизирует нервную систему. Если принимать его вместе с другими стимуляторами, эффект складывается: могут появиться тревожность, бессонница и учащённое сердцебиение.

Препараты для щитовидной железы

При гипотиреозе щитовидная железа вырабатывает мало гормонов, из-за чего появляются усталость, лишний вес, сухость кожи и другие симптомы. Для лечения чаще всего назначают левотироксин.

Кофе мешает его усвоению. Клинические наблюдения показывают: если выпить кофе вместе с таблеткой, количество препарата, попавшего в кровь, может снизиться почти в два раза. Из-за этого лечение становится менее эффективным.

Лекарства от остеопороза

При остеопорозе кости становятся хрупкими. Для профилактики и лечения применяют препараты из группы бисфосфонатов. Эти лекарства нужно запивать только водой. Если принять их вместе с кофе или любым другим напитком, всасывание снижается более чем наполовину. В итоге препарат почти не работает, а риск переломов остаётся высоким.

Антидепрессанты

Кофе может снижать их эффективность и усиливать побочные эффекты. Если выпить кофе вместе с амитриптилином или эсциталопрамом, в кровь попадёт меньше действующего вещества. Из-за этого снижается лечебный эффект.

Отдельно стоит упомянуть флувоксамин. Он влияет на ферменты печени, которые расщепляют кофеин. В итоге кофе действует дольше и сильнее: могут появиться бессонница, учащённое сердцебиение и тревожность.

Антипсихотические препараты

Их используют при шизофрении, биполярном расстройстве, тяжёлой депрессии и других психических заболеваниях. Среди самых известных — клозапин, галоперидол, оланзапин и арипипразол.

Кофе снижает усвоение этих веществ и влияет на их метаболизм в печени. В результате в кровь попадает меньше действующего вещества и терапевтический эффект ослабевает.

Клозапин особенно чувствителен к такому взаимодействию. Он конкурирует с кофеином за ферменты печени, из-за чего замедляется его расщепление. Исследования показывают, что концентрация клозапина в плазме возрастает на 97% после употребления 2–3 чашек кофе (около 400 миллиграммов кофеина).

Лекарства от давления

Пропранолол, метопролол и верапамил помогают уменьшить нагрузку на сердце и снизить риск инсульта. Если пить кофе вместе с этими средствами, их усвоение снижается. В итоге эффект слабее: давление может оставаться повышенным, несмотря на лечение.

Антикоагулянты

Препараты, разжижающие кровь, назначают при повышенном риске тромбозов. К ним относят варфарин и гепарин. Кофеин может повышать концентрацию таких средств в крови и усиливать их действие. В результате возрастает риск кровотечений и гематом.

Мелатонин

Это гормон, который начинает вырабатываться в темноте и сигнализирует организму, что пора спать. Его назначают для лечения расстройств сна.

Кофеин действует иначе: он стимулирует бодрствование, мешает засыпанию и уменьшает уровень мелатонина. Если выпить кофе в одно время с приёмом гормона, ожидаемый эффект станет слабее.

Лекарства от диабета

Кофеин может повышать уровень сахара и инсулина в крови. Это затрудняет контроль заболевания и увеличивает риск осложнений. У некоторых людей такие колебания возникают даже после одной-двух чашек кофе.

Поэтому людям с диабетом важно обсудить с врачом, как кофе влияет на их лечение и стоит ли ограничить его употребление.

Когда можно пить кофе, если вы принимаете лекарства

Универсального правила нет: для разных препаратов время ожидания разное. Но чаще всего врачи советуют не запивать лекарства кофе и делать паузу минимум 30–60 минут, а в некоторых случаях — до 2 часов.

Главное — таблетки всегда лучше принимать с водой. Если вы сомневаетесь, совместим ли ваш препарат с кофе, лучше уточнить у врача. Это особенно важно, если вы принимаете несколько лекарств одновременно.

Главное

Кофе сам по себе не опасен, но может мешать действию некоторых лекарств. Он снижает усвоение препаратов для щитовидной железы и от остеопороза, усиливает побочные эффекты антидепрессантов, антипсихотиков и бронхолитиков, повышает риск кровотечений при приёме антикоагулянтов, влияет на эффективность лекарств от диабета, давления, простуды и болезни Альцгеймера. Безопаснее всего запивать лекарства водой. Если вы регулярно принимаете препараты и не представляете утро без чашки кофе, обсудите с врачом, как лучше совместить эту привычку с лекарственной терапией.

