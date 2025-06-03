Учёные рассказали, способен ли гематоген вылечить серьёзную болезнь

Разобрались, из чего он состоит, сколько в нём железа и может ли он действительно восполнить дефицит.

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История гематогена

Первый препарат гематогена появился в 1890 году в Швейцарии. Это была жидкая смесь на основе бычьей крови и яичного желтка. Её назначали для лечения малокровия — состояния, при котором в организме снижается уровень гемоглобина и тканям не хватает кислорода.

В начале XX века гематоген появился в России. Изначально это был раствор гемоглобина в глицерине и вине, который использовали в медицинской практике. Позже, чтобы продукт было удобнее принимать и хранить, его начали выпускать в твёрдом виде.

Состав и производство

Основа гематогена — пищевой чёрный альбумин. Это порошок, который получают из крови крупного рогатого скота. Именно он придаёт батончику характерный тёмно-коричневый цвет и рыхлую текстуру. Вкус альбумина специфический, поэтому к нему добавляют сгущённое молоко, сахар, патоку и ароматизаторы.

Современный гематоген может содержать дополнительные ингредиенты: орехи, изюм, витамины, глазурь. В советское время гематоген выпускали по единой рецептуре и продавали только в аптеках. В нём не было добавок, а содержание альбумина строго контролировалось. Сегодня таких жёстких стандартов нет: состав определяет производитель.

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Может ли гематоген восполнить дефицит железа

Это зависит от того, как зарегистрирован продукт — как биологически активная добавка или как лекарственное средство.

В БАДах основным источником железа служит пищевой альбумин. Он содержит гемовое железо (связанное с белком), но насколько хорошо оно усваивается, точно не известно. Качественных исследований на эту тему нет, поэтому нельзя утверждать, что такое железо действительно восполняет дефицит.

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В лекарственных гематогенах альбумин тоже входит в состав, но главное — это добавленное железо в виде сульфата. Эта соль хорошо изучена, и её давно применяют для профилактики и лечения железодефицитной анемии.

Согласно клиническим рекомендациям, ежедневные нормы железа такие:

Дети:

1–3 года — 7 мг;

4–8 лет — 10 мг;

9–13 лет — 8 мг;

14–18 лет — 11–15 мг.

Взрослые:

мужчины — 11 мг;

женщины — 18 мг;

беременные — до 27 мг.

При диагностированной железодефицитной анемии врач может назначить препараты железа в дозировке от 100 до 200 мг в сутки. Курс лечения обычно длится не менее двух месяцев, а иногда и дольше — до нормализации запасов железа в организме.

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Чтобы получить такую дозу из лекарственного гематогена с 30 мг железа, нужно съесть 3–4 батончика в сутки. Это не только неудобно, но и небезопасно: батончик весом 40–50 г содержит около 20–25 г сахара.

По данным Американской кардиологической ассоциации, мужчины не должны потреблять больше 36 г добавленного сахара в день, а женщины — больше 25 г. Таким образом, даже один батончик может покрыть всю дневную норму. Поэтому даже лекарственные формы гематогена не рекомендуют в качестве основного источника железа. Они могут быть дополнением, но не заменой терапии.

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Когда гематоген может навредить

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Несмотря на популярность, гематоген подходит не всем. Осторожность стоит соблюдать, если есть:

Сахарный диабет и нарушения углеводного обмена — из-за высокого содержания сахара.

и нарушения углеводного обмена — из-за высокого содержания сахара. Ожирение — гематоген калорийный и может мешать контролю массы тела.

— гематоген калорийный и может мешать контролю массы тела. Гемохроматоз — наследственное заболевание, при котором в организме накапливается слишком много железа.

— наследственное заболевание, при котором в организме накапливается слишком много железа. Аллергия или непереносимость компонентов, например сгущённого молока, орехов, ароматизаторов или пищевого альбумина.

или непереносимость компонентов, например сгущённого молока, орехов, ароматизаторов или пищевого альбумина. Приём некоторых лекарств — железо в составе гематогена может снижать эффективность препаратов, особенно антибиотиков (например, тетрациклинов) и антацидов.

Если есть хронические заболевания, перед употреблением гематогена лучше проконсультироваться с врачом.

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Главное

В гематогене есть железо, но в небольших количествах, а биодоступность зависит от формы и состава. Использовать гематоген как основной способ восполнения дефицита железа неэффективно. Для этого есть препараты с точно рассчитанной дозировкой и доказанной эффективностью. Тем не менее, если нет противопоказаний, его можно включать в рацион как сладкое дополнение время от времени в разумных количествах. Особенно важно следить за общим потреблением сахара и не воспринимать батончик как замену полноценному питанию или терапии.

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