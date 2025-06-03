Учёные рассказали, способен ли гематоген вылечить серьёзную болезнь

Сладкое железо: вылечит ли гематоген анемию
Разобрались, из чего он состоит, сколько в нём железа и может ли он действительно восполнить дефицит.
История гематогена
Первый препарат гематогена появился в 1890 году в Швейцарии. Это была жидкая смесь на основе бычьей крови и яичного желтка. Её назначали для лечения малокровия — состояния, при котором в организме снижается уровень гемоглобина и тканям не хватает кислорода.
В начале XX века гематоген появился в России. Изначально это был раствор гемоглобина в глицерине и вине, который использовали в медицинской практике. Позже, чтобы продукт было удобнее принимать и хранить, его начали выпускать в твёрдом виде.
Состав и производство
Основа гематогена — пищевой чёрный альбумин. Это порошок, который получают из крови крупного рогатого скота. Именно он придаёт батончику характерный тёмно-коричневый цвет и рыхлую текстуру. Вкус альбумина специфический, поэтому к нему добавляют сгущённое молоко, сахар, патоку и ароматизаторы.
Современный гематоген может содержать дополнительные ингредиенты: орехи, изюм, витамины, глазурь. В советское время гематоген выпускали по единой рецептуре и продавали только в аптеках. В нём не было добавок, а содержание альбумина строго контролировалось. Сегодня таких жёстких стандартов нет: состав определяет производитель.
Может ли гематоген восполнить дефицит железа
Это зависит от того, как зарегистрирован продукт — как биологически активная добавка или как лекарственное средство.
В БАДах основным источником железа служит пищевой альбумин. Он содержит гемовое железо (связанное с белком), но насколько хорошо оно усваивается, точно не известно. Качественных исследований на эту тему нет, поэтому нельзя утверждать, что такое железо действительно восполняет дефицит.
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В лекарственных гематогенах альбумин тоже входит в состав, но главное — это добавленное железо в виде сульфата. Эта соль хорошо изучена, и её давно применяют для профилактики и лечения железодефицитной анемии.
Согласно клиническим рекомендациям, ежедневные нормы железа такие:
Дети:
- 1–3 года — 7 мг;
- 4–8 лет — 10 мг;
- 9–13 лет — 8 мг;
- 14–18 лет — 11–15 мг.
Взрослые:
- мужчины — 11 мг;
- женщины — 18 мг;
- беременные — до 27 мг.
При диагностированной железодефицитной анемии врач может назначить препараты железа в дозировке от 100 до 200 мг в сутки. Курс лечения обычно длится не менее двух месяцев, а иногда и дольше — до нормализации запасов железа в организме.
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Чтобы получить такую дозу из лекарственного гематогена с 30 мг железа, нужно съесть 3–4 батончика в сутки. Это не только неудобно, но и небезопасно: батончик весом 40–50 г содержит около 20–25 г сахара.
По данным Американской кардиологической ассоциации, мужчины не должны потреблять больше 36 г добавленного сахара в день, а женщины — больше 25 г. Таким образом, даже один батончик может покрыть всю дневную норму. Поэтому даже лекарственные формы гематогена не рекомендуют в качестве основного источника железа. Они могут быть дополнением, но не заменой терапии.
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Когда гематоген может навредить
Несмотря на популярность, гематоген подходит не всем. Осторожность стоит соблюдать, если есть:
- Сахарный диабет и нарушения углеводного обмена — из-за высокого содержания сахара.
- Ожирение — гематоген калорийный и может мешать контролю массы тела.
- Гемохроматоз — наследственное заболевание, при котором в организме накапливается слишком много железа.
- Аллергия или непереносимость компонентов, например сгущённого молока, орехов, ароматизаторов или пищевого альбумина.
- Приём некоторых лекарств — железо в составе гематогена может снижать эффективность препаратов, особенно антибиотиков (например, тетрациклинов) и антацидов.
Если есть хронические заболевания, перед употреблением гематогена лучше проконсультироваться с врачом.
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Главное
В гематогене есть железо, но в небольших количествах, а биодоступность зависит от формы и состава. Использовать гематоген как основной способ восполнения дефицита железа неэффективно. Для этого есть препараты с точно рассчитанной дозировкой и доказанной эффективностью. Тем не менее, если нет противопоказаний, его можно включать в рацион как сладкое дополнение время от времени в разумных количествах. Особенно важно следить за общим потреблением сахара и не воспринимать батончик как замену полноценному питанию или терапии.
Важные исследования: