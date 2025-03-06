Гид по железу: зачем оно нужно и как его восполнить

Железо помогает клеткам получать кислород, участвует в обмене веществ и работе иммунной системы. Его дефицит — частая проблема, которая приводит к слабости и ухудшает самочувствие. Разобрались, как работает железо, в каких продуктах его больше всего, какие лекарства помогают восполнить дефицит и как правильно их принимать.

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Зачем организму железо

Перенос кислорода

Около 70% всего железа в организме содержится в гемоглобине — белке эритроцитов, который переносит кислород от лёгких ко всем тканям. Без достаточного количества железа кровь хуже справляется с этой задачей, клеткам не хватает кислорода, а человек чувствует усталость, слабость и головокружение.

Кислородный резерв в мышцах

Железо входит в состав миоглобина — белка, который удерживает кислород в мышцах. Этот резерв помогает организму справляться с физической нагрузкой и восполняет нехватку кислорода, если он начинает расходоваться быстрее, чем поступает.

Работа ферментов и обмен веществ

Железо необходимо для множества ферментов, участвующих в обмене веществ, синтезе ДНК и регуляции клеточного роста. Оно влияет на скорость заживления ран, здоровье кожи и волос, а также на когнитивные функции (память, внимание).

Поддержка иммунитета

Железо важно для работы нейтрофилов — клеток иммунной системы, которые борются с инфекциями. При его дефиците защитные функции организма ослабевают, и риск заболеваний возрастает.

Энергетический обмен

Железо участвует в работе митохондрий — структур, превращающих питательные вещества в топливо для клеток. Недостаток железа приводит к сонливости и быстрой утомляемости.

Зачем нужен гемоглобин и что делать, если его слишком много или мало

Организм умеет управлять запасами железа и расходует его экономно.

Гепсидин — белок, который регулирует всасывание железа и контролирует, сколько поступает в кровоток, а сколько остаётся в резерве. Во время инфекций и воспалений его уровень повышается, и железо остаётся в «хранилищах» внутри иммунных клеток (макрофагах), чтобы лишить бактерии питательной среды. Но если воспаление длится долго, организму самому начинает не хватать железа для синтеза гемоглобина. Это может привести к анемии.

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Ферритин — белок, который накапливает железо «про запас». Это своеобразное «железное депо» организма. При необходимости ферритин высвобождает железо в кровь, чтобы поддерживать его уровень.

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Когда железа не хватает

Дефицит железа развивается постепенно, сначала организм использует запасы из печени и костного мозга. Когда они заканчиваются, появляются симптомы:

постоянная усталость, вялость.

головокружение.

бледность кожи, ломкость ногтей и волос.

одышка и сердцебиение при небольшой нагрузке.

плохая концентрация, рассеянность.

Кто в группе риска

Люди, которые не едят продукты, богатые железом (вегетарианцы, те, кто редко ест мясо).

Женщины с обильными менструациями.

Беременные (из-за повышенной потребности в железе).

Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которые нарушают всасывание железа.

Младенцы, особенно недоношенные или с низким весом, получающие мало железа с грудным молоком.

Доноры крови.

Сколько железа нужно в день

Рекомендуемые суточные нормы:

Дети — 4-18 мг.

Мужчины — 8-10 мг.

Женщины — 15-20 мг.

Беременные — 27–33 мг.

Основное количество железа поступает с пищей в двух формах:

Гемовое железо (Fe²⁺) — содержится в продуктах животного происхождения и хорошо усваивается:

красное мясо (говядина, баранина),

птица (курица, индейка),

рыба и морепродукты (лосось, сардины, устрицы, мидии).

Негемовое железо (Fe³⁺) — содержится в растительных продуктах:

бобовые (фасоль, чечевица, горох);

зелёные листовые овощи (шпинат, капуста);

орехи и сухофрукты;

обогащённые злаки и хлеб.

Организм усваивает его хуже, потому что сначала оно должно перейти в гемовую форму.

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Мешают усваиваться железу:

Чай и кофе — содержат полифенолы, которые связывают железо и уменьшают его доступность.

Молочные продукты — кальций конкурирует с железом за всасывание.

Отруби и злаки — ферменты фитаты препятствуют всасыванию железа.

Некоторые лекарства (антибиотики, антациды — препараты от изжоги) — снижают его биодоступность (степень усвоения).

Поэтому его лучше пить за час до еды и чаепития или через два часа после.

А вот витамин C, наоборот, улучшает усвоение железа. Он образует с ним растворимое соединение, которое легче всасывается в кишечнике. Поэтому железосодержащие продукты или препараты рекомендуется запивать апельсиновым соком.

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Железо в лекарствах

Препараты железа назначает врач. Они бывают двух видов:

Двухвалентное железо (Fe²⁺) — сульфат, фумарат, глюконат. Эти формы лучше усваиваются и быстрее восполняют запасы.

Трёхвалентное железо (Fe³⁺) — сукцинилат и полимальтозный комплекс гидроксида железа (ПКГЖ). Усваивается хуже, но также используется для лечения анемии.

ВОЗ рекомендует препараты двухвалентного железа, потому что они лучше повышают уровень гемоглобина. Но трёхвалентные формы продолжают применять. Предполагается, что они реже вызывают побочные эффекты. Хотя научных доказательств этого нет, а эффективность некоторых соединений Fe³⁺ (например, ПКГЖ) ставится под сомнение.

Нежелательные реакции

Препараты железа могут стать причиной:

тошноты и изжоги,

запора или дискомфорта в животе,

тёмного стула.

Из-за этого пациенты часто отказываются от терапии. Чтобы снизить риск побочных эффектов, были разработаны формы с пролонгированным (постепенным) высвобождением.

В таких лекарствах ионы Fe²⁺ заключены в полимерную оболочку, из которой высвобождаются постепенно. Это снижает раздражающее действие железа на желудок и кишечник и уменьшает количество побочных эффектов. Исследования показывают, что препараты с медленным высвобождением переносятся лучше, чем традиционные формы железа.

Как правильно принимать железо

Лучше натощак — за час до еды или через два часа после, запивая водой или апельсиновым соком. Если железо переносится тяжело и доставляет дискомфорт, можно пить во время еды или сразу после, но при этом всасывание будет менее эффективным.

Дозировку и схему подбирает врач. Через месяц после начала лечения нужно повторно проверить уровень железа в крови. Не превышайте рекомендованную дозу и не прекращайте принимать препарат без консультации специалиста.

Главное

Железо необходимо для транспорта кислорода, работы ферментов, иммунитета и энергии. Оно поступает с пищей в двух формах: гемовой, которая лучше усваивается, и негемовой — она требует дополнительного преобразования. Дефицит железа приводит к слабости, быстрой утомляемости и другим неприятным симптомам. Его уровень можно восполнить с помощью продуктов, богатых железом, и лекарственных препаратов. Принимать их лучше натощак, запивая водой или соком. Важно соблюдать рекомендации врача и контролировать уровень железа в крови.

Важные исследования: