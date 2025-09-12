С детства многим внушали, что без супа невозможно быть здоровым. Однако современные врачи отмечают: научных доказательств пользы ежедневного употребления супов нет.

Изначально супы появились как экономичный способ питания во времена дефицита продуктов. Они позволяли выварить максимум питательных веществ и увеличить объем еды, чтобы просто насытить организм. Но это не значит, что супы полезнее других блюд.

Суп не защищает от гастрита, не укрепляет иммунитет и не делает организм здоровее. По сути, это жидкое блюдо, которое может содержать много жира и мало питательных веществ.

При этом супы могут быть полезными, если готовить их правильно, например, на основе овощей, богатых клетчаткой и антиоксидантами. Но включать их в рацион каждый день совсем не обязательно для поддержания здоровья.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.