Правильные перекусы могут стать отличным помощником в программе снижения веса, особенно если они сбалансированы и подобраны с учетом потребностей организма. Врач-эндокринолог Ирина Петрова рассказала, какие простые сочетания действительно работают.

Овощные палочки с хумусом

Это источник клетчатки и растительного белка, который надолго сохраняет чувство сытости.

Продукт с высоким содержанием белка

например кисломолочный продукт и 5-7 орехов. Такой перекус подойдет тем, кто занимается спортом: белок и жиры обеспечивают устойчивую энергию.

Почему вес может не снижаться, несмотря на питание и спорт

Сыр моцарела и свежие овощи

Такой перекус стабилизируют уровень сахара в крови и помогает избежать переедания в основной прием пищи.