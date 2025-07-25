Полезные перекусы, которые действительно помогают худеть: видео
Правильные перекусы могут стать отличным помощником в программе снижения веса, особенно если они сбалансированы и подобраны с учетом потребностей организма. Врач-эндокринолог Ирина Петрова рассказала, какие простые сочетания действительно работают.
Овощные палочки с хумусом
Это источник клетчатки и растительного белка, который надолго сохраняет чувство сытости.
Продукт с высоким содержанием белка
например кисломолочный продукт и 5-7 орехов. Такой перекус подойдет тем, кто занимается спортом: белок и жиры обеспечивают устойчивую энергию.
Почему вес может не снижаться, несмотря на питание и спорт
Сыр моцарела и свежие овощи
Такой перекус стабилизируют уровень сахара в крови и помогает избежать переедания в основной прием пищи.