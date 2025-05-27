Одна из самых простых, но действительно полезных привычек – выпивать стакан кефира перед сном. И дело тут не только в «легком ужине» или народных советах. Кефир – это ферментированный продукт, который помогает поддерживать здоровье микрофлоры кишечника.

А микрофлора – это не абстрактное понятие. Это целая экосистема в нашем организме, от которой зависит иммунитет, обмен веществ, качество сна и даже настроение. Чтобы она функционировала правильно, ее нужно питать. Делать это можно с помощью квашеной капусты, кимчи, маринованных овощей. Но добавлять их в рацион ежедневно не всегда удобно.

Как избавиться от ночных перекусов

Зато привычка выпивать перед сном стакан кефира – простая, доступная и при этом научно обоснованная. Он улучшает пищеварение, помогает восстановиться за ночь и работает на ваше здоровье без особых усилий.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.