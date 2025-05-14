Вечерний голод – знакомая проблема для многих. Днем питание под контролем, но ближе к ночи рука тянется к сладкому или соленому. Причина проста: организму не хватает нужных веществ в течение дня, и он требует быстрой энергии к вечеру.

Чтобы этого не происходило, начните с медленных углеводов. Замените белый хлеб на цельнозерновой, обычные макароны – на грубого помола. Такие продукты дают стабильную энергию и снижают риск вечернего срыва.

Следующий шаг – достаточное количество белка: яйца, курица, рыба, бобовые, творог. Белок надолго насыщает и уменьшает тягу к сладкому.

Почему важно засыпать вовремя – и как себе в этом помочь

Не забывайте и о полезных жирах – добавьте в рацион орехи, авокадо, растительные масла. Когда организм получает все необходимое днем, он не будет требовать перекусов ночью.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.