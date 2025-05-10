Яблочный уксус: для чего его пьют женщины и как не навредить здоровью
В последние годы идея пить яблочный уксус так активно продвигается в Сети блогерами всех мастей, что скоро запасная бутылочка кислоты будет лежать в каждой дамской сумочке. Жидкость называют чуть ли не панацеей от всех недугов. При этом почему-то умалчивается о побочных эффектах употребления уксуса «внутрь». А их целый список. Нутрициолог Вера Дудченко в беседе с WomanHit высказалась о псевдополезной привычке современных женщин.
Миф №1: «Запуск метаболизма и похудение»
«Уксусная кислота может незначительно снижать аппетит (по данным небольших исследований), — говорит эксперт. — Однако в реальности нет доказательств, что уксус ускоряет сжигание жира. Потеря веса без изменения рациона и физической активности невозможна».
При этом важно не забывать о рисках для ЖКТ и зубной эмали. Регулярное воздействие кислоты раздражает нежные слизистые и истончает оболочку зубов.
Миф №2: «Детокс и очищение»
Уксус обладает слабыми антимикробными свойствами, это отчасти верное утверждение. Однако для своевременного избавления организма от токсинов у человека предусмотрены и исправно функционируют сразу два органа: почки и печень. Они прекрасно справляются и без «помощи» уксуса. Да и официальных подтверждений детокс-воздействия уксуса до сих пор нет.
Зато любой медик скажет о еще одном побочном воздействии уксуса. Это нарушение кислотно-щелочного баланса при избыточном употреблении.
Миф №3: «Снижение сахара в крови»
«Некоторые исследования отмечают умеренное снижение постпрандиальной гликемии, но этот эффект кратковременный и не заменяет лекарства при диабете. К тому же уксус очень опасен при гипогликемии и приеме инсулина», — поясняет специалист.
Миф №4: «Улучшение пищеварения»
Кислота может стимулировать выработку желудочного сока, что способствует ускорению метаболизма, и, как следствие, снижает риски набора веса. Но в реальности уксус способен нанести серьезный ущерб системе пищеварения, особенно это касается людей, страдающих гастритом и рефлюксом. Не исключены ожоги слизистой.
Миф №5: «Повышение иммунитета»
«Лабораторные исследования показывают антимикробную активность. Но на самом деле вы не найдете научно обоснованных данных, что употребление уксуса укрепляет иммунный ответ у людей», — говорит Вера.
Эксперт не советует пить его ни в «чистом», ни в разбавленном виде. В рационе он может присутствовать только как ингредиент заправок, соусов или маринадов
«Это отличный продукт! Однако уксус не является лекарством, не заменяет сбалансированную диету и требует осторожности в применении. Для управления уровнем глюкозы, снижения веса или для оздоровления используйте методы с доказанной эффективностью: баланс углеводов, белков и жиров, физическую активность и медицинские рекомендации», — заключает нутрициолог.