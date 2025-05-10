Как справиться с магнитными бурями

Уже завтра, в воскресенье, 11 мая столичный регион накроет мощная магнитная буря. А в конце месяца еще одна будет бушевать сразу несколько дней подряд. Как преодолеть ее воздействие на организм и сохранить здоровье, рассказал врач-терапевт.

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Магнитные бури влияют на самочувствие людей и могут привести к проблемам со здоровьем. Об этом заявил Дмитрий Карпенко, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета. Он дал советы, как минимизировать их влияние на наш организм.

«Магнитные бури — это возмущения в магнитосфере Земли. Хотя научные данные о прямом воздействии на здоровье остаются предметом дискуссий, ряд эффектов, особенно у метеочувствительных людей, действительно наблюдается», — отметил эксперт.

Карпенко выделил три основные системы, которые могут реагировать на геомагнитные колебания. В первую очередь чувствительной к ним может быть сердечно-сосудистая система.

«Повышение артериального давления, учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца, повышенный риск инфарктов и инсультов у предрасположенных людей», — перечислил возможные эффекты от магнитных бурь Карпенко.

Также страдает от них и нервная система. У метеочувствительных людей могут наблюдаться «головные боли, особенно мигрени, повышенная тревожность, раздражительность, нарушения сна — бессонница или тревожные сны».

Влияют колебания геомагнитного фона и на общее самочувствие. Люди могут испытывать «усталость, снижение работоспособности, обострение хронических заболеваний, боли в суставах и мышцах».

Для снижения негативного влияния магнитных бурь эксперт рекомендует придерживаться здорового образа жизни — соблюдать режим сна, несмотря на возможные изменения графика; избегать физических и эмоциональных перегрузок; контролировать прием назначенных препаратов, особенно при гипертонии, а также увеличить потребление воды, быть поосторожнее с кофе и кофеиносодержащими продуктами, исключить алкоголь и курение.