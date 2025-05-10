Названы продукты, которые уменьшают признаки преждевременного старения

При правильном подборе продуктов можно избежать негативных проявлений старения и сохранить хорошее самочувствие на долгие годы.

Употребление продуктов, богатых флавоноидами — ягод, чёрного чая, цитрусовых и яблок — может значительно снизить признаки нездорового старения, такие как слабость, ухудшение физической функции и психического здоровья. К такому выводу пришли учёные из Университета Эдит Коуэн (Австралия), Университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия), а также их коллеги из США и Дании, проанализировав данные более 86 тысяч человек. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Участники регулярно заполняли анкеты о питании, образе жизни и здоровье. Анализ фокусировался на людях старше 60 лет, чтобы оценить связь между потреблением флавоноидов и возрастными изменениями.

У женщин, потреблявших больше чая, черники, яблок и цитрусовых, риск слабости снижался на 11–21%, физических нарушений — на 4–14%, а проблем с психическим здоровьем — на 10–15%. У мужчин значимая связь обнаружена только с психическим здоровьем.

Увеличение потребления флавоноидных продуктов на три порции в день уменьшало риск возрастных нарушений на 6–11% у женщин и на 15% у мужчин.