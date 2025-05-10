Почему экопорошки могут быть опасны для здоровья

В погоне за экологичностью многие люди активно переходят на использование так называемых экопорошков для стирки. Однако за заявлениями о натуральности часто скрываются неочевидные, но серьезные риски для здоровья и окружающей среды, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

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«В экосредствах в составе иногда указывают «Н-тензиды» и «А-тензиды» вместо ПАВов. Фактически это те же неионогенные или анионные синтетические ПАВы, что содержатся и в обычных порошках. То есть зачастую состав экосредства практически ничем не отличается от состава обычного порошка. Также в состав могут входить высокоаллергенные растительные вещества, а надпись «биоразлагаемый» не всегда гарантирует быстрого и безопасного разложения всех компонентов», — объяснил он.

В экопорошках часто встречаются натриевые соли жирных кислот, которые при контакте с жесткой водой могут образовывать нерастворимые соединения. Эти соединения остаются на волокнах ткани, снижают моющую способность порошка, делают белье менее мягким и могут провоцировать раздражение кожи. Для людей с атопическим дерматитом или при стирке детских вещей лучше выбирать средства на основе неионогенных ПАВ (например, алкилполигликозидов).

«Перкарбонат натрия, который часто рекламируют как безопасный отбеливатель, при растворении в воде выделяет активный кислород и создает щелочную среду. Это может повреждать защитный барьер кожи, особенно у людей с чувствительностью, вызывая раздражение и сухость. Риск усиливается при использовании горячей воды или превышении дозировки, поэтому для ухода за детскими вещами или при проблемной коже лучше выбирать средства без этого компонента», — отметил эксперт.

Цеолиты, которыми заменяют фосфаты, хотя и считаются более экологичными, но могут накапливаться в водоемах, нарушая естественные процессы.

Особую осторожность следует проявлять с ароматизированными добавками. Эфирные масла, которые добавляют для создания «природного» аромата, нередко становятся причиной аллергических реакций и могут спровоцировать приступы у людей с заболеваниями дыхательных путей.