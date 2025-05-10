Почему заплыв в бассейне может закончиться диареей

Класс спортивных центров и СПА, как и звёздный статус отелей, не гарантируют качество воды в бассейне, отмечают специалисты. Даже если соблюдаются все нормы и стандарты чистоты, человеческий фактор исключить невозможно. Почему заплыв может закончиться диареей, «Клопс» рассказала участковый врач Александра Петренко.

У персонала аквапарков, общественных бассейнов и джакузи существует строгое правило: не обсуждать с посетителями, что порой вылавливается из воды.

«Если бы не запрещалось об этом рассказывать, мы бы узнали много чего интересного. По результатам исследований, в каждом восьмом общественном бассейне присутствует кишечная палочка. Эти бактерии наиболее часто связаны с фекалиями человека», — прокомментировала врач.

Среднестатистический посетитель бассейна вносит в воду не менее 0,14 грамма фекалий, продолжила Петренко. В первую очередь — это люди, которые не принимают душ перед посещением общественного места. Во вторую — родители, которые меняют чаду подгузник прямо у бортика бассейна или не считают нужным проверить содержимое, прежде чем малыш зайдёт в воду.

У медиков даже появился термин «водные заболевания рекреационного характера». Они вызываются микробами, которые попадают в организм при заглатывании загрязнённой воды.

«Самым распространённым заболеванием рекреационного характера является диарея, вызванная именно кишечной палочкой», — отметила специалист.

Патогенная микрофлора присутствует не только в плавательных бассейнах, джакузи, аквапарках, но и в озёрах и морях.

Как свести риски к минимуму

Чтобы обезопасить себя и других, необходимо строго соблюдать правила посещения бассейна.

Принимайте душ, используя обычное или жидкое мыло. Гели плохо смываются водой.

Если вы отдыхаете с маленькими детьми, тщательно промойте места, которые соприкасаются с подгузником. Меняйте средства гигиены не на бортике, а в специально отведённых местах.

Каждый раз мойте руки и тело после посещения туалета. Это касается и взрослых, и детей.

Старайтесь не глотать воду в бассейне.

Запрещено посещать общественные купальни, если у вас диарея!