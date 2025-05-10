Как употребление чернослива влияет на сердце

Ежедневное употребление чернослива может не только улучшить пищеварение, но и положительно сказаться на здоровье сердца. Об исследованиях, которые доказали пользу этого сухофрукта в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала диетолог Андреа Н. Джанколи.

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Учёные пришли к выводу, что ежедневное употребление 50–100 граммов чернослива (5–10 штук) связано со снижением уровня «плохого» холестерина, уменьшением окислительного стресса и воспалений. Это ключевые факторы риска болезней сердца.

На вопрос, что лучше: чернослив или свежие сливы, диетолог ответила, что сушка слив увеличивает концентрацию питательных веществ и продлевает срок хранения. Но чтобы получить аналогичную пользу от свежих слив, их потребуется съесть больше. Между тем оба эти варианта лучше сока, который лишён клетчатки.