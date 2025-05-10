Геронтолог объяснила, как продлить активную жизнь

Избежать старения нельзя, а вот замедлить его проявления - вполне нам по силам. И хотя "волшебной" таблетки от старости ученые пока не изобрели, есть немало доступных способов обеспечить себе активное долголетие. Об этом "Российской газете" рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, главный внештатный специалист - гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачёва.

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"Старение - естественный биологический процесс, которому подвержены все живые организмы. Однако скорость и характер старения у каждого человека индивидуальны. Почему одни люди сохраняют бодрость и активность до глубокой старости, а другие преждевременно теряют здоровье? Современная наука уже имеет ответы на многие из этих вопросов", - говорит профессор Ткачева.

Хотя генетика действительно влияет на темпы старения, её вклад составляет всего 10-20%. Главную роль играет образ жизни.

Что влияет на долголетие?

Ольга Ткачева выделила главные факторы, влияющие на наш организм и его долголетие:

питание,

физическая активность,

качество сна,

уровень стресса,

социальная вовлечённость.

"Исследования показывают, что такие несложные, в общем-то меры, как отказ от вредных привычек, нормализация веса и давления могут продлить активную жизнь на 14 лет и более", - отметила главный геронтолог.

Когда начинаются возрастные изменения?

"Возрастные изменения начинаются намного раньше, чем принято думать - ещё до рождения. Например, высокое артериальное давление или гестационный диабет у беременной женщины увеличивают риск преждевременного старения у ребёнка. Поэтому профилактика должна начинаться с планирования беременности. Но и в пожилом возрасте не поздно начать заботиться о себе: изменение привычек и соблюдение рекомендаций врачей дают ощутимый эффект", - утверждает Ткачева.

Кому повезло: мужчинам или женщинам?

Старение у мужчин и женщин происходит по-разному. Женщины живут дольше, но после менопаузы стареют быстрее из-за резкого снижения уровня гормонов, что повышает риск остеопороза и деменции. У мужчин гормональные изменения происходят постепенно, но продолжительность жизни у них в среднем ниже.

Старость - естественное состояние или болезнь?

Международная классификация болезней уже признаёт старость не просто естественным процессом, а состоянием, поддающимся медицинской коррекции. Так, понятие "старческая астения" включает снижение мышечной массы, ухудшение когнитивных функций вплоть до утраты самостоятельности.

"Однако это не приговор - своевременное вмешательство может замедлить и даже частично обратить вспять возрастные изменения, - отмечает профессор. - Каждый человек стареет по индивидуальному сценарию: у кого-то раньше страдают мышцы, у другого - сердечно-сосудистая система или мозг. Именно поэтому гериатрия - наука о здоровье пожилых людей - делает акцент на персонализированном подходе. Грамотный врач-гериатр учитывает все особенности пациента и минимизирует риск назначения конфликтующих лекарств".

Даже неизлечимые возраст-ассоциированные болезни, такие как сахарный диабет, артрит, сердечная недостаточность или деменция, можно успешно контролировать. Пример - болезнь Альцгеймера: на сегодня она остаётся неизлечимой, но известно, как замедлить её развитие - за счёт физической и когнитивной активности, контроля артериального давления и сахара, полноценного сна.

Спасет ли биохакинг?

Биохакинг и генетические тесты становятся всё более популярными, но пока их практическая польза ограничена.

Лучше всего работает проверенная формула:

умеренность в питании,

ежедневное движение,

полноценный сон,

социальная активность,

позитивный настрой.