Почему не стоит ставить себе пломбы с маркетплейсов

В продаже на маркетплейсах появились стоматологические пломбы. Судя по отзывам, россияне не боятся рисковать и «лечат» зубы в домашних условиях подобными средствами. Однако это может привести к страшным последствиям. Врач-стоматолог, ортопед высшей категории Дмитрий Сидоров рассказал «Вечерней Москве», почему не стоит покупать пломбы на маркетплейсах и уж тем более самостоятельно устанавливать их.

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Токсичный состав

Как рассказал стоматолог, у пломб с маркетплейсов неизвестный состав, который даже может быть токсичен.

Пломбы должны быть сертифицированные и лицензированные. Товары, которые продаются на маркетплейсах, непонятного качества, состава, химических свойств и токсичности. Современные пломбировочные материалы изготавливают на заводах, врачи учатся годами, повышают квалификацию, чтобы грамотно лечить зубы и устанавливать пломбы правильным образом, — сказал он.

Эксперт предупредил, что для того чтобы поставить пломбу, необходима стерильность. Кроме того, на качество установки и долговечность пломбы также влияют много факторов. Невозможно поставить себе пломбу самостоятельно — а если человек рискнул и все-таки установил, то у него будет высокий риск образования флюса и абсцесса.

Когда профессионал ставит пломбу, он все очищает, убирает остатки пищи, размягченные ткани зуба с помощью сверла. Все манипуляции проводятся в максимально стерильных условиях и специализированными инструментами. Естественно, что ни о какой стерильности при самостоятельной установке речи даже не идет. Человек может «залепить» дырку и получить серьезные осложнения, — говорит Сидоров.

Специалист отметил, что если зуб имеет большую кариозную полость, то в нем развивается хронический очаг воспаления на корне. И пока дырка есть, из этого корня, как правило, может вытекать серозная жидкость или даже гной.

Если эту дырку закрыть пломбой, которая продается на маркетплейсе, можно получить вулкан. То есть жерло вулкана будет закрыто, и получается взрыв в виде боли и отека. Развивается абсцесс, и человеку все равно придется обращаться к стоматологу, только уже не планово, а экстренно, — сообщил собеседник «ВМ».

Развод и лохотрон

Ортодонт добавил, что на собственном опыте убедился, что пломбы с маркетплейсов не держатся на зубах.

Я их видел и держал в руках. Самое простое, что можно потерять, — это время и деньги. Производители предлагают пломбы, которые похожи на шарики в виде риса, замочить в горячей воде и каким-то образом чем-нибудь внести в кариозную полость или дырку в зубе. По сути дела, после внесения она постепенно затвердевает. Я сам пробовал это сделать на модели, они не держатся и никакого герметизма и нормального эффекта нет, — поделился он.

Ортодонт добавил, что виниры с маркетплейсов также не могут даже близко сравниться с профессиональными накладками, которые используют стоматологи.

Также помимо пломб на маркетплейсах можно купить еще и виниры. Но виниры — это вообще, честно говоря, треш. Я их подержал в руках и пытался установить на модели, но, естественно, они не держатся. Это полнейший развод и лохотрон, — заверил Сидоров.

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