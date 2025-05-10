Эксперт рассказала, где в дачном доме прячутся опасные бактерии

Если ваша дача не зимняя и вы приезжаете за город с наступлением весны, не спешите сразу же браться за дела — сначала проверьте состояние дома, посоветовала в беседе с RT старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

«Первым делом проведите тщательную уборку помещений, уделяя особое внимание зонам с повышенной влажностью, таким как кухня и санузел: там за зиму могли развиться плесень и бактерии. Можно использовать дезинфицирующие средства на основе хлора или перекиси водорода, но избегайте их смешивания, чтобы не спровоцировать ненужные химические реакции. Проверьте вентиляцию и при необходимости прочистите воздуховоды, так как застоявшийся воздух может содержать споры грибов или аллергены. Зима в этом году была тёплой, поэтому риск таких неприятных последствий для жилья достаточно высок», — добавила она.

Также эксперт посоветовала не забывать про осмотр систем водоснабжения и канализации.

«Застоявшаяся вода в трубах может содержать патогенные бактерии, такие как Legionella, поэтому перед использованием рекомендуется слить воду в течение нескольких минут. Для питья и приготовления пищи первые дни лучше использовать бутилированную воду. Если в доме есть фильтры, замените картриджи. Также проверьте продукты в кладовой — крупы, специи и консервы — на наличие следов плесени, насекомых или порчи», — заявила специалист.

Особое внимание, по её мнению, необходимо уделить проверке запасов, включая косметику, лекарства и бытовую химию.

«Средства с истекшим сроком годности, изменившейся консистенцией, цветом или запахом следует сразу утилизировать. Лекарства, особенно жидкие формы (сиропы, капли), склонны к бактериальному обсеменению после вскрытия. Поэтому, если срок хранения подошёл к концу, смело выкидывайте пузырьки. Косметика, например кремы и шампуни, также может портиться — обращайте внимание на изменившуюся текстуру или появление непривычного запаха», — пояснила Золотарёва.

Наконец, по её словам, стоит позаботиться о защите от насекомых и грызунов, которые могли поселиться в доме за время отсутствия.

«Убедитесь в целостности москитных сеток, используйте ультразвуковые отпугиватели или безопасные ловушки, если это необходимо. Для дополнительной безопасности можно обработать пустое помещение УФ-лампой (при отсутствии людей и животных), чтобы снизить количество микроорганизмов в воздухе», — заключила эксперт.

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