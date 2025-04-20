Раскрыт еще один способ предсказать смерть человека

Способны ли простые упражнения оценить состояние здоровья или не стоит на них полагаться?

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Фитнес-тест — это структурированное задание (или серия заданий), цель которого — оценить уровень физической подготовки и функционального состояния организма. В отличие от спортивных нормативов, которые ориентированы на достижение высоких результатов, он разрабатывается с учётом физиологических возможностей среднестатистического человека и позволяет судить не только о выносливости, но и о рисках для здоровья.

Что из себя представляют фитнес-тесты?

В основе большинства современных тестов лежат данные из:

кардиореспираторной физиологии (работа сердца и лёгких под нагрузкой);

опорно-двигательной оценки (подвижность суставов, сила, равновесие);

метаболических показателей (энергозатраты, способность к восстановлению).

Они опираются на нормативные значения, полученные в ходе многолетних медицинских и спортивных исследований — например, VO₂ max (максимальное потребление кислорода) или МПК — один из важнейших предикторов сердечно-сосудистого здоровья.

Первые стандартизированные тесты появились в XX веке как часть программ медицинской реабилитации и подготовки военных. Одним из первых и самых известных стал «Гарвардский степ-тест», разработанный в 1943 году.

Позднее, в 1960–1970-х годах, началось активное развитие тестов аэробной выносливости — например, «тест Купера» (пробежать максимальное расстояние за 12 минут) и «проба Руффье» (измерение частоты сердечных сокращений до и после приседаний).

«Стоит ли воспринимать такие тесты как показатель того, сколько вам осталось жить — рассажу далее», — Надежда Кудина, врач-терапевт медцентра «Жемчужина Стомед» (Костанай, Казахстан)

Основные тесты-«предсказатели»

1. «Сядь-встань» (SRT). Суть – сесть на пол и встать без помощи рук. Проверка оценивает силу, гибкость, координацию и равновесие. Исследование бразильского врача Клаудио Жиль Араужо показало, что низкий результат по этому тесту связан с повышенным риском смертности у людей старше 50 лет.

2. Шестиминутная ходьба (6MWT). Задача – пройти максимальное расстояние за шесть минут по ровной поверхности. Тест нужен для оценки толерантности к физической нагрузке у пациентов с сердечно-лёгочными заболеваниями. Он применяется в кардиологии, геронтологии и пульмонологии, включён в международные клинические рекомендации.

3. Баланс на одной ноге. Задача тестируемого – простоять на одной ноге с закрытыми глазами как можно дольше. Это проверка координации и равновесия, особенно актуальная для пожилых. Утверждается, что неспособность простоять 10 секунд на одной ноге у людей старше 60 лет повышает риск смертности в течение последующих семи лет.

4. Тест Руффье-Диксона. Задача – сделать 30 приседаний за 45 секунд с измерением пульса до, сразу после и через минуту. Проверка оценивает работу сердечно-сосудистой системы. Тест распространён в школьных и армейских системах оценки физподготовки.

Давайте рассмотрим работу наиболее популярного тестирования «сядь-встань» (SRT).

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Внимание! Тест противопоказан при острых болях, травмах, остеоартрозе коленных/тазобедренных суставов, нарушении вестибулярного аппарата. Людям с избыточной массой тела может быть трудно выполнить задачу — это не обязательно говорит о плохом здоровье, но указывает на снижение функциональной подвижности.

Упражнение оценивает силу и выносливость мышц ног и корпуса, гибкость суставов, координацию, равновесие и способность контролировать собственное тело без помощи внешней опоры. Выполнять следует босиком, на ровной, нескользкой поверхности (лучше — на коврике). Рядом не должно быть мебели или предметов, за которые вы можете случайно зацепиться.

1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки свободно опущены. Задача — сесть на пол, скрестив ноги (по-турецки или в любом удобном положении), без опоры руками, коленями или иными частями тела.

2. Из положения сидя поднимитесь обратно, не помогая себе руками, коленями или локтями.

Система оценки: 10-балльная шкала. Пять баллов — за посадку, пять баллов — за вставание. С каждой потерей равновесия или использованием опоры (например, опора рукой или коленом) вычитается по одному баллу. Если вы сели на пол, опираясь одной рукой = четыре балла. Если при вставании использовали руку и колено = три балла.

Балл, Уровень риска, Рекомендации:

8–10 — Низкий. Поддерживайте активность

6–7 — Умеренный. Повышайте силу и равновесие

4–5 Повышенный. Требуется внимание к физической подготовке

0–3 Высокий. Рекомендуются консультация врача и коррекция образа жизни

Даже если вы «ушли в минус» по баллам – это не приговор. Возможно, у вас есть заболевания опорно-двигательной системы, плохое чувство координации или вы просто не выспались. Низкий балл – повод заняться своей физической подготовкой, а не идти к нотариусу с завещанием.

Ограничения фитнес-тестов и почему они — не показатель

Во-первых, любые проверки оценивают не продолжительность жизни, а функциональные резервы организма в конкретный момент времени. Во-вторых, они охватывают только физическое состояние тела, не учитывая моральный дух (хотя он тоже важен для продолжительности жизни).

Дополнительный нюанс – в таких упражнениях легко ошибиться в интерпретации результата. Некоторые участники паникуют из-за низких результатов, принимая временные или обратимые показатели за фатальный прогноз. Другие, наоборот, при высоких баллах расслабляются, полагая, что им «ничего не грозит», и перестают заботиться о себе.

Если ваш результат ниже нормы, нужно выполнить следующие шаги:

не паниковать. Низкий балл — не смертный приговор, а звоночек, говорящий: физическая активность требует внимания;

оценить текущее состояние здоровья комплексно (пройти базовую диспансеризацию);

измерить артериальное давление, пульс, уровень холестерина и глюкозы;

обратить внимание на дыхание, утомляемость, качество сна.

Если всё в относительном порядке, значит, пора заняться своей физической формой, а именно:

увеличить повседневную активность — больше ходить пешком, пользоваться лестницей, а не лифтом;

добавить простые упражнения: приседания, подъёмы на носки, наклоны — 10–15 минут в день уже дадут эффект;

постепенно укреплять мышцы корпуса и ног — именно они участвуют в сидении и вставании;

тренировать равновесие и координацию – упражнения на одной ноге, баланс на подушке, йога или тай-чи.

Тренируйтесь и пройдите эту же проверку через месяц. Даже +1 балл — это значимое улучшение функционального состояния.

Подведём итог. Результаты фитнес-тестов стоит рассматривать не как предсказание судьбы, а как индикатор текущего состояния, который можно изменить. Физическая форма — штука динамичная. И если сегодня вы с трудом садитесь на пол, это вовсе не значит, что через два месяца вы не сможете встать легко и уверенно.

Главное — не сравнивать себя с другими, а наблюдать за собственным прогрессом. Упражнения дают возможность это делать — просто, без дорогостоящей диагностики и сложных приборов. И именно поэтому они так популярны: за своей простотой они скрывают огромный потенциал для саморазвития и заботы о здоровье.