Здоровье суставов напрямую влияет на качество жизни. Со временем хрящевая ткань может истончаться, появляются дискомфорт, ограниченность в движениях и характерный хруст. Без поддержки это может привести к хроническим воспалениям и даже хирургическому вмешательству.

Одним из продуктов, который поддерживает здоровье суставов, считается костный бульон. При медленном варении из костей высвобождаются коллаген, аминокислоты и микроэлементы – они необходимы для укрепления связок, хрящей и костной ткани.

Бульон также поддерживает иммунную систему, улучшает пищеварение и состояние кожи. При регулярном употреблении он может способствовать снижению воспаления и сохранению подвижности суставов.

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Важно помнить, что бульон – не лекарство, а часть сбалансированного рациона. Но в сочетании с движением и разумной нагрузкой он становится хорошей поддержкой для суставов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.