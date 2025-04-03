Какое молоко полезнее: обычное или растительное

Растительное молоко часто называют более полезной альтернативой коровьему: оно легче усваивается, не содержит лактозу и подходит веганам. Но если смотреть на состав, не все так однозначно.

Ученые из Копенгагенского университета недавно сравнили популярные растительные напитки – соевые, овсяные, рисовые, миндальные – с обычным молоком. И оказалось, что у коровьего есть важное преимущество: в нем около 3,5% белка, тогда как в большинстве растительных – всего 1% с небольшим. Кроме того, растительное молоко проходит сложную обработку, из-за чего структура белка меняется еще сильнее, чем при пастеризации коровьего.

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А как насчет сахара? Тут результаты тоже неожиданные: более чем в 70% протестированных растительных напитков сахара оказалось больше, чем в натуральном молоке. Так что, выбирая «более полезный» вариант, можно получить меньше белка и больше сахара.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.