Шатается зуб: почему и как лечить

Нередко многие люди сталкиваются с такой проблемой, как шатающийся зуб. На этот неблагоприятный симптом обязательно нужно вовремя реагировать, так как в большинстве случаев устранить его в домашних условиях невозможно. О том, что делать, если вы заметили такой симптом, рассказала "Рамблеру" стоматолог-хирург Валерия Козлова.

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Причины подвижности зубов

Если речь идет о взрослом человеке, то наличие молочных зубов исключается, и важно как можно быстрее обратиться к стоматологу для консультации и осмотра. Подвижность зубов может быть физиологической и патологической. В случае с молочными зубами это состояние является нормой, поскольку связано с физиологической резорбцией корня. Обычно молочные зубы выпадают самостоятельно, но иногда требуется помощь доктора. Если зуб шатается слишком долго и не выпадает, следует обратиться к стоматологу. Козлова Валерия Олеговна Стоматолог-хирург, пародонтолог клиники "Мегастом"

Последствия и проблемы

Подвижность постоянных зубов может быть вызвана различными причинами. Например, при пародонтите, когда возникает воспаление десны и периодонтальной связки, а также происходит резорбция (рассасывание) костной ткани. В таком случае прежде всего необходимо лечить само заболевание, и тогда следствие в виде шатающихся зубов со временем исчезнет.

Также расшатывание зубов может происходить при их перегрузке, неправильном смыкании или бруксизме, когда гипертонус жевательных мышц приводит к сильному сжатию челюстей. Это заболевание поддается лечению, что приводит к снижению интенсивности смыкания и избавляет зубы от чрезмерного давления. Подвижность может возникнуть при переломе корня, отломе коронковой части, а также в результате вывиха после травмы. В таком случае данное состояние возникает в результате физического воздействия. Козлова Валерия Олеговна Стоматолог-хирург, пародонтолог клиники "Мегастом"

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Симптоматика и методы решения проблемы в домашних условиях

Как правило, подвижность сопровождается воспалением и болезненностью десны. Также может наблюдаться покраснение ткани, ощущение дискомфорта при пережевывании и касании. В любом случае, независимо от причины подвижности зуба, необходимо в срочном порядке обратиться к стоматологу. Если по каким-либо причинам у вас нет возможности сразу показаться специалисту, в домашних условиях можно применять полоскание, оказывающее противовоспалительное действие, например, использовать мирамистин, хлоргексидин, стомафит, гель холисал.

Кроме того, до посещения специалиста необходимо тщательно чистить зубы, так как наличие пищевого налета может отрицательно сказываться на состоянии десны и пародонта, ухудшая течение и развитие проблемы. Также важно ограничить прием жесткой пищи, чтобы не перегружать подвижный зуб и не усилить расшатывание. Козлова Валерия Олеговна Стоматолог-хирург, пародонтолог клиники "Мегастом"

Однако нужно понимать, что без помощи стоматолога в такой ситуации не обойтись. Все указанные меры могут незначительно минимизировать неблагоприятное состояние и дискомфорт, но они не способны устранить и решить проблему в долгосрочной перспективе. Бездействие или халатное отношение к своему здоровью способно только усугубит ситуацию, поэтому посетить стоматолога все-таки придется.