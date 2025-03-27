Ореховое масло: так ли полезно, как говорят

Ореховые масла, такие как масло грецкого ореха и фундучное масло, уже несколько лет популярны на фоне массовой пропаганды здорового питания и «суперфудов». Они представляются лучшими источниками полезных омега-3 и омега-6 жирных кислот, а также витамина E, известного своими антиоксидантными свойствами.

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Однако при более глубоком изучении оказывается, что ореховые не такие безопасные и полезные, как о них говорят. Существует несколько серьезных факторов, которые могут отрицательно повлиять на здоровье при частом потреблении этих продуктов, о которых в беседе с «‎Рамблером» рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

Прогоркание и последствия

Масло грецкого ореха и фундучное масло имеют высокую склонность к химическому прогорканию под действием кислорода. Даже если на упаковке указан нормальный срок годности, масло может испортиться до того, как вы его откроете Гусакова Вероника Владимировна Нутрициолог

Это связано с тем, что орехи, используемые для производства масел, часто содержат плесневые грибки, такие как афлатоксины, которые являются канцерогенными веществами и могут сохраняться даже при термической обработке. Они могут привести к повреждению клеток печени, нарушению метаболизма и повышению вероятности рака.

Где больше пользы — в льняном масле или семенах

Особенно опасны эти вещества при длительном и неумеренном потреблении. К тому же ореховые масла обладают высокой склонностью к окислению из-за высокой концентрации ненасыщенных жирных кислот, таких как омега-3 и омега-6.

Как показывает исследование, проведенное в 2017 году командой ученых из Университета Гренады, окисление масла значительно увеличивает содержание токсичных продуктов. В частности, окисление приводит к образованию перекисей, которые являются сильно активными соединениями, способными повреждать клеточные мембраны и вызывать воспаления.

Масло, которое окисляется и становится прогорклым, может повлиять на работу эндотелиальных клеток (клеток, выстилающих кровеносные сосуды) и способствовать увеличению уровня окисленного липопротеина низкой плотности (ЛПНП), который является основным фактором, способствующим развитию атеросклероза. Таким образом, неправильное хранение и потребление ореховых масел могут сыграть роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических состояний.

Опасность омега-6 и омега-3

Также важным аспектом является тот факт, что ореховые масла содержат большое количество омега-6 жирных кислот. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), соотношение омега-3 к омега-6 в рационе должно составлять примерно 1:2 — 1:5, однако современные диеты часто нарушают этот баланс в сторону омега-6, что является одной из причин хронических воспалений в организме. Эти воспаления, в свою очередь, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения, а также воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона и колит.

Избыток омега-6 и дефицит омега-3 способствует усилению воспалений в организме и даже может повлиять на когнитивные функции, что является одной из причин ухудшения психоэмоционального состояния Гусакова Вероника Владимировна Нутрициолог

Как не навредить себе ореховым маслом

Ореховые масла не лишены полезных свойств, однако важно соблюдать осторожность при их потреблении. Гусакова рекомендует выбирать небольшие упаковки, чтобы избежать окисления.

Храните масло в холодильнике, избегайте нагрева и следите за сроком годности Гусакова Вероника Владимировна Нутрициолог

Масло следует использовать в качестве добавки к уже готовым блюдам, но не для жарки, так как температура дымления ореховых масел низкая, и они начинают выделять канцерогенные вещества при нагреве. Это важно учитывать, так как любые масла, особенно ореховые, начинают окисляться при высокой температуре, что делает их не только бесполезными, но и потенциально вредными для здоровья.

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