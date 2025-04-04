Кофеин – один из самых изученных природных стимуляторов. Он блокирует аденозин – вещество, которое вызывает усталость, а также увеличивает выработку адреналина. Это гормон, который готовит организм к физической активности, повышает уровень энергии и улучшает работоспособность мышц.

Исследования показывают, что кофе перед тренировкой может повысить выносливость, ускорить сжигание жира и даже улучшить мышечную силу. Поэтому бегуны, велосипедисты и поклонники силовых тренировок часто начинают свой день с чашки эспрессо.

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В последние годы особую популярность приобрело сочетание кофе и сливочного масла. Секрет этой комбинации кроется в биохимии: жиры замедляют абсорбцию кофеина, обеспечивая более плавную кривую энергетического подъема без последующего резкого спада. Дополнительный бонус – пролонгированное чувство насыщения, позволяющее контролировать аппетит на протяжении дня.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.