Витамин D – одна из самых популярных добавок, которую активно назначают врачи и принимают люди, заботящиеся о своем здоровье.

Он укрепляет кости, поддерживает иммунитет и участвует во множестве процессов в организме. Однако, как и любое вещество, он может быть опасен при неправильном применении.

Чем опасен частый прием обезболивающих препаратов

Избыток витамина D вызывает повышение уровня кальция в крови, что грозит образованием камней в почках и кальцинатами в сосудах. Эти кальциевые отложения буквально разрывают стенки сосудов, провоцируя тромбозы. Тромбы могут попасть в мозг или сердце, вызывая инсульт, инфаркт и даже тромбоэмболию – смертельно опасное состояние.

Чтобы избежать таких последствий, дозировку витамина D должен назначать только врач на основе анализов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.