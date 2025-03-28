Многие верят, что специальные добавки, жиросжигающие чаи или популярные диеты могут разогнать метаболизм и помочь быстрее сжигать калории. Однако врач-эндокринолог Максим Кузнецов объясняет: на самом деле такие методы не работают.

Метаболизм – это совокупность всех процессов в организме, благодаря которым он получает и расходует энергию.

Чем больше у человека мышц, тем выше уровень основного обмена – даже в состоянии покоя организм тратит больше энергии на их поддержание. Именно поэтому силовые тренировки и наращивание мышечной массы могут повысить скорость метаболизма.

Как предотвратить анемию с помощью питания

Когда организму становится холодно, он активирует механизмы терморегуляции, включая усиленную работу бурого жира – особой ткани, которая превращает энергию в тепло. Контрастный душ, прогулки на свежем воздухе в прохладную погоду и даже снижение температуры в помещении могут заставить тело сжигать больше калорий.