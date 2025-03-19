Анемия развивается, когда организму не хватает железа, необходимого для производства гемоглобина – белка, переносящего кислород к клеткам. Из-за этого появляется слабость, головокружение и быстрая утомляемость. Чтобы предотвратить анемию, важно получать достаточное количество железа с пищей.

Часто источником железа называют красное мясо и печень, но есть и другие продукты, богатые этим элементом. Например, много железа содержится в морепродуктах – устрицах, мидиях, а также в растительных продуктах, таких как семена тыквы и кунжута. Однако железо из растительных источников усваивается хуже, чем из животных, поэтому его необходимо сочетать с продуктами, богатыми витамином С.

Почему организм может не усваивать железо

Витамин С значительно улучшает усвоение железа, поэтому в рационе должны быть свежие овощи и фрукты. Болгарский перец, цитрусовые, киви, клубника, томаты – все эти продукты помогают организму лучше усваивать железо из пищи.

Подробнее об этом рассказал врач Максим Кузнецов.