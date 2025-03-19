Какие привычки могут навредить здоровью ног

Наши стопы ежедневно подвергаются различным нагрузкам и внешним воздействиям, которые могут привести к развитию патогенной флоры. Однако нередко мы сами, неосознанно, создаем идеальные условия для грибка и других проблем. Какие вредные привычки могут навредить здоровью ног, рассказала "Рамблеру" Екатерина Солодова — специалист в области подологии, мастер медицинского массажа.

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Хождение босиком в общественных местах

Общественные душевые, бассейны, бани, сауны и пляжи — зоны повышенного риска. Влажная среда и контакт с поверхностями, на которых могут находиться грибковые споры, увеличивают вероятность заражения. Даже если внешне полы выглядят чистыми, нельзя быть уверенными в их полной безопасности. Использование резиновых шлепанцев в таких местах — обязательное правило. Екатерина Солодова Специалист в области подологии, мастер медицинского массажа, основатель студии здоровья “Вера”

Использование чужой обуви

Чужая обувь, даже домашние тапочки в гостях, может стать источником заражения грибком и другими инфекциями. Если есть необходимость в сменной обуви, лучше приносить свою или использовать одноразовые тапочки. Хозяевам дома рекомендуется предлагать гостям индивидуальные одноразовые тапочки в упаковке.

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Отсутствие ежедневной гигиены стоп

Многие уделяют особое внимание уходу за лицом и руками, но забывают о стопах. Мыть ноги необходимо ежедневно, используя проточную воду комнатной температуры и мыло (например, дегтярное или березовое). Пренебрежение этим простым правилом может привести к скоплению пота и бактерий, создавая идеальную среду для развития грибка. Екатерина Солодова Специалист в области подологии, мастер медицинского массажа, основатель студии здоровья “Вера”

Ношение влажной обуви и носков

Влажность обуви может быть вызвана не только погодными условиями, но и неправильным выбором материалов. Если обувь изготовлена из синтетики, стопа не дышит и начинает потеть, создавая влажную среду. Обувь и носки должны быть полностью сухими перед использованием. Рекомендуется использовать сушку с ультрафиолетом, которая дополнительно уничтожает патогенную флору.

Игнорирование правил сушки обуви

Закрытая обувь, особенно офисная и спортивная, накапливает влагу. Если не сушить ее правильно, внутри создаются благоприятные условия для размножения грибка. Просушивать обувь необходимо в хорошо проветриваемом помещении с температурой не менее 40 градусов. Оптимально использовать специальные сушилки с ультрафиолетовым излучением. Екатерина Солодова Специалист в области подологии, мастер медицинского массажа, основатель студии здоровья “Вера”

Несвоевременное обращение к специалисту

Первые признаки проблем со стопами — изменение цвета ногтей, зуд, шелушение, утолщение ногтевой пластины, трещины — нельзя игнорировать. Чем раньше обратиться к специалисту (подологу), тем легче будет предотвратить развитие хронических заболеваний и осложнений.