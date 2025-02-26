Чем отличаются остеопат и мануальный терапевт

Многие сталкиваются с болью в спине, суставах или с другими проблемами опорно-двигательного аппарата. В таких случаях можно обратиться за помощью к мануальному терапевту или остеопату. Но кто из них подойдет именно вам? Вместе с мануальным терапевтом Алексеем Поповым "Рамблер" разобрал основные различия и особенности их подходов.

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Общее между мануальным терапевтом и остеопатом

Оба специалиста — дипломированные врачи с высшим медицинским образованием. Их цель — восстановление нормальной подвижности и функции опорно-двигательного аппарата. Работают с позвоночником, суставами, мышцами и другими структурами тела. Алексей Попов Мануальный терапевт, основатель и главный врач монопрофильной клиники по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата "Свобода движения"

Чем отличаются подходы

Диагностика

Мануальный терапевт основывается на современных методах диагностики: МРТ, КТ, рентген, УЗИ, лабораторные анализы. Использует международные классификации болезней (МКБ-10) и клинические рекомендации для постановки диагноза и составления плана лечения.

Остеопат акцент делает на опросе, осмотре и тактильном "прослушивании" тела. Их основное диагностическое "оружие" — развитая чувствительность рук. Использование высокотехнологичных методов обследования у остеопатов редкость.

Методы работы

Мануальный терапевт выполняет точные и безболезненные манипуляции для устранения напряжения в мышцах, исправления положения позвоночника и суставов.

Остеопат мягко воздействует на соединительные ткани (фасции), создавая плавные движения без рывков.

Показания

Мануальная терапия чаще применяется для лечения конкретных заболеваний: остеохондроза, межпозвоночных грыж, сколиоза и других.

Остеопатия подходит для комплексной работы с хроническими состояниями, стрессом и даже проблемами, не связанными напрямую с позвоночником.

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Как выбрать специалиста

Проверьте квалификацию в первую очередь. У мануального терапевта должно быть высшее медицинское образование (обычно это невролог или травматолог-ортопед) и сертификат по мануальной терапии. У остеопата —диплом врача с дополнительным сертификатом по остеопатии. Алексей Попов Мануальный терапевт, основатель и главный врач монопрофильной клиники по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата "Свобода движения"

Убедитесь в опыте и репутации специалиста, лучше обращать внимание на опыт работы от трех лет. В идеале он должен работать в медицинском учреждении, а не принимать пациентов на дому.

Почитайте отзывы на специализированных платформах или спросите совета у знакомых врачей.

Оцените методы работы, поскольку хороший специалист всегда проводит тщательную диагностику и предлагает индивидуальный план лечения. Если предлагаются стандартные процедуры для всех пациентов, то это повод насторожиться. Настоящие профессионалы избегают "чудо-методов" и всегда готовы объяснить причины заболевания, а также спрогнозировать длительность лечения.

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