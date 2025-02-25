Цинк – один из важнейших микроэлементов для организма. Он участвует в работе иммунной системы, поддерживает здоровье кожи, волос и ногтей, ускоряет заживление ран и помогает регулировать гормональный баланс. Однако не все формы цинка одинаково усваиваются.

Сульфат и оксид цинка – самые доступные варианты, но их биодоступность низкая. Они могут раздражать желудок и усваиваются хуже других форм.

Цитрат цинка отличается хорошей усвояемостью и мягким воздействием на пищеварение.

Хелат цинка – одна из лучших форм. Он легко усваивается и не вызывает дискомфорта в желудке.

Пиколинат цинка также обладает высокой биодоступностью и часто рекомендуется для поддержки иммунитета и здоровья кожи.

Как принимать витамины, чтобы они лучше усваивались

Перед приемом добавок важно проконсультироваться с врачом, чтобы выбрать оптимальную дозировку и форму, учитывая индивидуальные потребности и состояние здоровья.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.