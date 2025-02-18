Боли в спине часто связаны с неправильной осанкой во время сидения. Одна из главных ошибок – когда колени оказываются выше уровня таза. Такое положение заставляет таз заваливаться назад, спину округляться, а мышцы поясницы перенапрягаться. В результате возникает дискомфорт, а со временем – хронические боли.

Чтобы избежать этого, важно следить за углом между бедром и голенью. Оптимально, если колени находятся чуть ниже уровня таза, а угол между бедром и корпусом больше 90 градусов.

Когда опасно хрустеть пальцами

Простая корректировка позы поможет снизить нагрузку на спину и избежать боли. Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.