Как сидеть, чтобы не болела спина: видео
Боли в спине часто связаны с неправильной осанкой во время сидения. Одна из главных ошибок – когда колени оказываются выше уровня таза. Такое положение заставляет таз заваливаться назад, спину округляться, а мышцы поясницы перенапрягаться. В результате возникает дискомфорт, а со временем – хронические боли.
Чтобы избежать этого, важно следить за углом между бедром и голенью. Оптимально, если колени находятся чуть ниже уровня таза, а угол между бедром и корпусом больше 90 градусов.
Когда опасно хрустеть пальцами
Простая корректировка позы поможет снизить нагрузку на спину и избежать боли. Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.